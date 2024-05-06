Учения пройдут "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Российские военные проведут учения, в ходе которых будет отработано применение нестратегического ядерного оружия, объявило в понедельник Минобороны РФ.

Учения состоятся "в ближайшее время" по поручению "верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации", сказано в заявлении ведомства.

В учениях примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиация и силы военного-морского флота, а их цель - "повышение готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач", а также "практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия", подчеркивает Минобороны.

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Учения, как сообщает ведомство, проводятся "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц", а также в целях "безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства".

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, речь идет о заявлениях о готовности отправить войска в Украину.

"Очевидно, что речь идет о заявлениях господина Макрона и о заявлениях британских представителей... вы знаете, к ним еще добавился представитель сената США, если я не ошибаюсь... которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации и напряженности, он беспрецедентный и, конечно, он требует особого внимания и особых мер", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ядерная угроза от РФ - детали

Российский ученый, который призывал президента Путина нанести превентивный ядерный удар по Европе, был нанят Кремлем для изучения способов "сдерживания Запада".

71-летний Сергей Караганов - любимый советник Путина по внешней политике и глава влиятельного российского аналитического центра. Он является видным голосом в России и сторонником войны в Украине, где он утверждает, что Путин прав, освобождая мир от "западного ига".

В прошлом году он утверждал, что сброс ядерной бомбы на Европу станет проверкой приверженности Америки политике коллективной обороны НАТО.

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