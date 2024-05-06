Он отметил, что это позор, когда военным-работникам ТЦК нужно доказывать, что они действительно имеют травмы.

Военный Андрей Аскеров, которому после ранения на фронте ампутировали ногу, рассказал о своей работе в ТЦК и прокомментировал отношение людей к военкомам.

"Я по состоянию здоровья был переведен в ТЦК, который находится в Доброполье. Я - тот самый человек, который общается с военнообязанными, потом я - один из тех, кто сверяет военно учетные документы, я один из тех, кто отправляет людей в Вооруженные Силы Украины", - рассказал военный "Суспільному".

Он отметил, что люди иногда не понимают, что работники ТЦК - это военные, которые уже были на фронте, но в результате травм не могут дальше воевать.

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"Люди сейчас не понимают того, что в ТЦК работают те, кто уже прошел этот тяжелый путь и те, кто уже просто по состоянию здоровья не может продолжать выполнять свои обязанности на передовой", - отметил он.

По его словам, в его случае видно, что он на протезе, но это позор, что иногда людям приходится действительно объяснять и доказывать, что человек может выглядеть визуально здоровым, "но у него не хватает части органов: травмы, ранения, еще что-то, или из плена вышел".

Военный также рассказал, что после окончания войны посвятит себя спорту.

"Я мечтаю, чтобы все ребята, девушки вернулись домой. А когда будет победа, я первый, кто уволится из армии. Я вернусь к тренировкам детей, буду вдохновлять их своим примером, что нет ничего невозможного. Если я могу это делать на протезе, то они должны делать это еще лучше меня", - рассказал он.

Конфликты граждан с ТЦК

В ночь на 4 мая в Виноградове Закарпатской области произошел конфликт со стрельбой между ромами и работниками ТЦК.

Беспорядки произошли из-за мобилизации мужчины из села Онок Береговского района. Как сообщили жители села, представители ТЦК мобилизовали их односельчанина, которого утром 3 мая остановили на местном базаре. Ромы утверждают, что мужчина болен и не может быть мобилизован.

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