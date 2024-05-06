За обновлением времени задержки можно следить на портале перевозчика.

Ряд пассажирских поездов на варшавском направлении вынужденно задержатся. Причина – обесточивание на пограничном участке. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба государственной "Укрзализныци".

"Из-за обесточивания на пограничном участке вследствие неблагоприятных погодных условий и переход на резервное электроснабжение с привлечением резервной тяги, задерживаются поезда варшавского направления", – говорится в сообщении перевозчика.

В частности, задерживаются следующие поезда:

Видео дня

67/68 Киев – Варшава-Всходня (+4:25);

67/68 Варшава-Всходня – Киев (+3:15);

20/19 Хелм – Киев (+3:15).

Пассажирам напомнили, что обновление времени задержки традиционно можно отследить на портале "Укрзализныци".

"Укрзализныця" – последние новости

С начала 2024 года "Укрзализныця" перевезла рекордное за время полномасштабного вторжения России на Украину количество грузов на экспорт. За январь-апрель 2024 года по железной дороге в экспортном сообщении было перевезено 30,4 млн тонн грузов.

В январе-апреле 2024 года "Укрзализныця" перевезла в дальнем сообщении 8,43 млн пассажиров, или на четверть больше, чем в прошлом году за аналогичный период (6,78 млн).

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