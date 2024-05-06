На Херсонском направлении российские оккупанты совершили три безуспешные атаки на позиции наших войск.

Вооруженные силы Украины отбили по более 30 атак на Бахмутском и Авдеевском направлениях за прошедшие сутки.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных и 120 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры", - отметили в Генштабе.

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Ночью сегодня, 6 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - применили 13 беспилотников типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 12 этих ударных БпЛА.

Как отметил в своем Telegram-канале командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, ночью враг 13-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" атаковал с северного направления, район пусков - Курская область России. 12 беспилотников были уничтожены мобильными огневыми группами в Сумской области.

Авиационным ударам подверглись 29 населенных пунктов Черниговской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов этих же областей, а также Сумской, Луганской, Днепропетровской и Николаевской.

"На Купянском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении враг шесть раз атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской области; Новосадово и Торское Донецкой области.

"На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клещеевка, Выемка, Новый, Роздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на Авдеевском направлении Силами обороны было отражено 31 атаку в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские войска продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

"На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, российские оккупанты совершили три безуспешные атаки на позиции наших войск", - отмечается в сообщении.

В Генштабе также отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и четырем зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, трем радиолокационным станциям, двум средствам противовоздушной обороны, двум артиллерийским средствам и трем другим важным объектам противника.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее военный аналитик Евгений Дикий отметил, что россияне понимают, что от контроля над Часовым Яром зависит вопрос, кто вообще выиграет большую битву за Донбасс.

По его словам, цели россиян в этой войне против Украины неизменны - это полная победа, включающая два компонента: лишение боеспособности ВСУ и контроль над территориями.

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