Недорогой Pixel 8a с рекордным временем поддержки полностью раскрыт до анонса

По сравнению с предшественником, смартфон станет мощнее, получит экран 120 Гц, больше памяти и батарею.

В середине мая Google планирует традиционно представить новый смартфон. За неделю до официального анонса, в сеть утекли подробные характеристики и цена недорогого Pixel 8a.

Большая часть характеристик уже была известна ранее, но некоторые детали оставались в тайне. Теперь о бюджетнике известно все, включая цену.

Характеристики Google Pixel 8a:

Габариты: 152,1×72,7×8,9 мм, 188 г.

Дисплей: 6,1 дюйма, AMOLED, 2400×1080 пикселей, 120 Гц, яркость до 2000 нит, стекло Gorilla Glass 3.

Процессор: Google Tensor G3 + Titan M2.

Память: 8 ГБ оперативной LPDDR5x и 256 ГБ встроенной UFS 3.1.

Камера: 64 Мп, f/1,89 (основная), 13 Мп, f/2,2 (сверхширик); 13 Мп, f/2,2 (селфи).

Аккумулятор: 4492 мАч, быстрая и беспроводная зарядка.

По сравнению с Pixel 7a, новинка станет мощнее, впервые в серии у нее будет 120-герцовый дисплей вместо 90 Гц, больше памяти и емкости батареи. Также Pixel 8A будет поставляться с семилетним обновлением безопасности. Таким образом, до 2031 года на устройство будут приходить патчи безопасности – ни один из бюджетников пока не предлагает такую поддержку.

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Стоимость нового смартфона в Европе должна составить 549 евро (~22 000 грн). При этом в США, судя по всему, стоимость будет ниже: ожидается ценник в 499 долларов (~19 000 грн). Полноценный анонс Pixel 8a состоится 14 мая.

А уже этой осенью Google обновит свою флагманскую серию. Была утечка, что в этом году компания выпустит сразу 3 модели Pixel 9, включая компактный Пиксель с телеобъективом и другими фишками флагмана.

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