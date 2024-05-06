Морской дрон ГУР поразил скоростной катер россиян в Крыму, - СМИ

Удачную операции реализовал морской дрон Магура V5.

Морской дрон Главного управления разведки поразил российский скоростной катер в районе бухты Узкая временно оккупированного Крыма.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в ГУР МОУ, успешную операции реализовали в ночь на 6 мая в районе бухты Узкая (район Черноморское).

"В результате операции ГУР в пункте базирования морским дроном Магура V5 поражен скоростной катер российских захватчиков", - отмечает издание.

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Морские дроны против российского флота

Как сообщал УНИАН, морские дроны впервые атаковали российский флот в октябре 2022 года - тогда у берегов временно оккупированного противником Крыма в порту Севастополя были подбиты два военных корабля.

Стоит отметить, что общие водные потери России во время войны в Украине на сегодня таковы - уничтожено 26 кораблей/катеров и одна подводная лодка. В частности, в результате удара украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" в апреле 2022 года был уничтожен флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва".

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