Во Львове и области объявлен І уровень опасности.

Сегодня, 6 мая, во Львове и Львовской области ожидается ухудшение погоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"6 мая днем грозы, местами: град, порывы (юго-западного ветра) и шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 6 мая

В понедельник, 6 мая, днем преимущественно по всей территории Львовской области пройдут кратковременные грозовые дожди, местами с градом. Во время дождей ожидается ухудшение видимости. Ветер будет юго-западный, днем местами порывы, во время гроз шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем составит +21°...+26°. Атмосферное давление и относительная влажность воздуха будут колебаться.

Непогода в Украине - прогноз синоптика

6 мая в Украине будет тепло, но есть нюанс. Максимальная температура воздуха составит +20...+25 градусов, однако дожди, возможно, с грозами, пройдут сегодня в западных и северных областях. А вечером, по данным сингоптика Наталки Диденко, осадки ожидаются и в Винницкой области. Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый.

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