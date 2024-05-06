Он был уничтожен ударным морским дроном Magura V5.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали видео уничтожения скоростного катера российских оккупантов в Крыму. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГУР.

"В результате операции подразделения ГУР МО Украины "Group 13" ударным морским дроном Magura V5 уничтожен скоростной катер российских захватчиков. Успешная миссия в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма стала возможной при содействии платформы United24", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку страх перед украинскими атаками заставляет оккупантов прятать большие корабли Черноморского флота подальше от полуострова, то боевая работа продолжается по скоростным маневренным военным судам россиян, которые незаконно находятся в украинских территориальных водах Крыма.

"Напомним, с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже были уничтожены российские корабли "Цезарь Куников", "Ивановец", "Сергей Котов", "Акула" и "Серна", а также поврежден "Иван Хурс", - добавили в разведке.

Атаки на российский флот в Черном море

Как сообщал УНИАН, морские дроны впервые атаковали российский флот в октябре 2022 года. Тогда у берегов временно оккупированного врагом Крыма, в порту Севастополя, были подбиты два военных корабля.

На сегодня уничтожено уже 26 кораблей/катеров и одна подводная лодка российских оккупантов.

Ранее сегодня, 6 мая, источник УНИАН в спецслужбах подтвердил, что ночью дрон ГУР "Магура V5" поразил скоростной катер россиян в Крыму, в районе бухты Узкая.

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