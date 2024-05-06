Сегодня, 6 мая, в Украине ожидаются грозы. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"До конца суток 6 мая в западных и северных областях грозы", - сообщают синоптики.
Из-за непогоды в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.
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Как действовать во время грозы - советы
- Если вы находитесь дома - закройте все окна и двери;
- В случае штормового предупреждения не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
- Не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные;
- Избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач;
- Если вы в поле - лучше присесть в яму, тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей;
- Находясь в горах, избегайте различных выступов и возвышений;
- Не пользуйтесь электроприборами во время грозы, в т.ч. мобильным телефоном;
- Нельзя купаться в водоемах во время грозы.
В Украину мчится похолодание с дождями и грозами - прогноз
По данным Погода УНИАН, текущая неделя не порадует украинцев теплом. Температура снизится по всей стране, местами будет не выше +11...+16 градусов. Вместе с похолоданием ожидаются и осадки. С середины недели погода начнет улучшаться, осадки прекратятся, а температура немного повысится, однако в воскресенье на западе и севере снова задождит.