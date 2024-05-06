Укргидрометцентр прогнозирует грозы во многих областях нашей страны.

Сегодня, 6 мая, в Украине ожидаются грозы. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"До конца суток 6 мая в западных и северных областях грозы", - сообщают синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

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Как действовать во время грозы - советы

Если вы находитесь дома - закройте все окна и двери;

В случае штормового предупреждения не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;

Не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные;

Избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач;

Если вы в поле - лучше присесть в яму, тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей;

Находясь в горах, избегайте различных выступов и возвышений;

Не пользуйтесь электроприборами во время грозы, в т.ч. мобильным телефоном;

Нельзя купаться в водоемах во время грозы.

В Украину мчится похолодание с дождями и грозами - прогноз

По данным Погода УНИАН, текущая неделя не порадует украинцев теплом. Температура снизится по всей стране, местами будет не выше +11...+16 градусов. Вместе с похолоданием ожидаются и осадки. С середины недели погода начнет улучшаться, осадки прекратятся, а температура немного повысится, однако в воскресенье на западе и севере снова задождит.

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