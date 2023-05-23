Детей вывозили в лагеря отдыха и санатории в Гомельской и Минской области.

Белорусское правительство могло принимать участие в депортации детей с оккупированных Россией территорий Украины, сообщает Euractiv со ссылкой на отчет группы белорусской оппозиции - Национального антикризисного управления.

В отчете отмечается, что 2150 украинских детей, в том числе сироты в возрасте от 6 до 15 лет, были вывезены в так называемые лагеря отдыха и санатории на территории Беларуси.

Утверждается, что украинских детей доставили в белорусский санаторий "Золотые пески" в Гомельской области и санаторий "Острошицкий городок" и лагерь "Дубрава" в Минской области.

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В докладе говорится, что передача детей в Беларусь была незаконной и нарушала Женевские конвенции и Устав Международного уголовного суда.

Первая группа примерно из 350 детей прибыла из оккупированной Донецкой области 5 и 6 сентября, за ней вторая и третья группы в конце сентября и середине октября, говорится в сообщении. Дополнительные депортации детей были осуществлены в апреле и мае этого года. Детей доставили автобусом в Россию с удерживаемых Россией территорий Украины, а затем поездом в Беларусь.

"Лукашенко лично распорядился о переводе детей-сирот в Беларусь и способствовал их приезду финансовой и организационной поддержкой", - говорится в отчете.

Депортация украинских детей в Россию - что известно

Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе в своем отчете признала массовую депортацию детей из Украины в Россию и заявила о нарушении их "прав и законных интересов".

Президент Украины владимир Зеленский заявлял, что установлены имена 19,5 тысяч депортированных детей, однако реальное их количество может быть больше, так как по меньшей мере 200 тысяч детей находились на территориях, которые оккупировала Россия.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о массовых депортациях украинских детей.

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