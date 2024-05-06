Соответствующие мероприятия проведут в Дарницком районе 6-10 мая.

В Киеве на территории Дарницкого района в ближайшие дни будут проходить военные учения, жителей настойчиво просят не снимать и не обнародовать видео с техникой и бойцами. Об этом предупредила Дарницкая районная в городе Киеве госадминистрация.

"В Дарницком районе с 06 по 10 мая 2024 года будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. В ходе тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения", - говорится в сообщении РГА.

Отмечается, цель учений - наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции.

Видео дня

"Напоминаем, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники - запрещено", - отметили в РГА.

Военные учения в Киеве

Трехдневные военные учения проводились в столице также в феврале текущего года. А 17 марта в городской военной администрации столицы информировали о плановых мероприятиях военных в Дарницком районе. Киевлян предупредили, что может быть громко, но этих звуков не стоит пугаться.

В прошлом месяце глава Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал предположение о повторном наступлении россиян на Киев. Он сказал, что оно является безосновательным.

Буданов отметил, что по состоянию на сейчас непосредственной угрозы для Киева нет, хотя слухи о том, что РФ якобы планирует новое наступление, усиливаются.

Как известно, для защиты столицы построены три линии обороны. По словам генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины, командующего Сухопутными войсками Александа Павлюка, значительно укреплена граница с Беларусью, в частности Чернобыльская зона, которую раньше не считали оборонительным рубежом.

Генерал отметил, что сейчас сделано все, чтобы не допустить прорыва оккупантов в направлении столицы. В марте строились в частности долгосрочные фортификационные сооружения, ведь "имея такого соседа, нужно всегда быть готовым к войне".

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