Санкции США направлены против банков, финансирующих торговлю товарами для войны России в Украине.

Санкции США против банков, финансирующих торговлю товарами для войны России в Украине, значительно усложнило перемещение денег в Россию и из нее. Как пишет Financial Times, исполнительный указ США, введенный в конце прошлого года, заставил кредиторов отказаться от российских контрагентов и избегать операций в различных валютах.

"Объемы торговли Москвы с такими ключевыми партнерами, как Турция и Китай, сократились в первом квартале этого года после того, как США нацелились на международные банки, помогающие России приобретать важнейшие товары для помощи в военных действиях", - пишет издание.

По словам чиновников и финансистов, для того чтобы обойти ограничения, теперь требуется растущая сеть посредников, позволяющая избежать проверок со стороны регулирующих органов, даже если транзакции не имеют никакого отношения к российской военной машине, при этом увеличиваются расходы на конвертацию валюты и комиссионные.

Видео дня

"С каждым месяцем это становится все труднее и труднее. В одном месяце это доллары, в другом - евро; в течение шести месяцев вы, по сути, не сможете ничего сделать. Логическим завершением всего этого станет превращение России в Иран", - сказал один из высокопоставленных российских инвесторов, имея в виду жесткие финансовые санкции против Тегерана.

Отмечается, что постановление США направлено против банков стран, которые зафиксировали резкий рост торговли с Россией после введения Западом санкций против РФ в связи с вторжением в Украину.

Как отмечают чиновники и эксперты, теперь банки опасаются последствий со стороны США, которые могут отследить любую транзакцию в долларах и нанести ущерб кредиторам, вычеркнув их из долларовой финансовой системы.

Способы РФ для обхода санкций

По словам Матиса Мяэкера, главы эстонского подразделения финансовой разведки, российские организации и их контрагенты добавляют все больше операций, разделяющих покупателя и продавца. Это увеличивает стоимость транзакций, но также затрудняет их своевременное обнаружение правоохранительными органами, добавил он.

По словам финансистов, российские импортеры и экспортеры также заключают больше сделок в рублях из-за трудностей с обменом валюты на доллары и евро. Однако ограниченная конвертируемость рубля не позволяет российским банкам и контрагентам восполнить утраченный объем торговли в долларах и других западных валютах, говорит высокопоставленный российский инвестор.

"Даже самые дружелюбные юрисдикции, такие как Кыргызстан, уязвимы. И вы все равно не сможете вывести туда столько, потому что капитал этих банков очень мал", - сказал инвестор.

Санкции против РФ

Ранее СМИ писали, что Европейская комиссия готова обнародовать предложение о запрете перепродажи российского сжиженного газа в портах ЕС. Комиссия также обратится с просьбой ввести ограничения на три будущие российские проекты по добыче СПГ. Эти меры станут частью 14-го пакета санкций Брюсселя.

Также США 1 мая объявили против России новый пакет санкций, которые касаются более 280 субъектов. Они направлены против российского военно-промышленного комплекса, программ разработки и производства химического и биологического оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: