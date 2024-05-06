На двух направлениях захватчики потеряли убитыми и ранеными почти полторы сотни солдат.

На юге Украины российская оккупационная армия за минувшие сутки неоднократно осуществляла попытки штурмов, горячее всего было на Ореховском направлении, где было шесть попыток противника выбить ВСУ с их позиций. В то же время благодаря работе украинских защитников, противник несет существенные потери.

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 144 человека (убитые и раненые). Также враг потерял 64 единицы вооружения и военной техники. В частности, это - пять танков, семь пушек, станковый автоматический гранатомет, миномет, 29 единиц автобронетехники, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационный комплекс разведки "Зоопарк-1", пять разведывательных БпЛА, семь аэрофотостанций, камера видеонаблюдения, два трансформатора и три лодки. Также уничтожен наблюдательный пункт и полевой склад технического имущества противника.

Говорится, что за прошедшие сутки враг неоднократно осуществлял попытки штурмов в операционной зоне Сил обороны юга. Горячее всего было на Ореховском направлении, где было шесть штурмов оккупантов: по три - в районах Старомайорского и Роботино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил три бесполезных штурма. Понеся потери, противник отошел на свои исходные позиции.

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"В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 274 разведывательных БпЛА захватчиков. Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 303 FPV-дрона, 18 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 263 осколочных боеприпаса", - говорится в сообщении.

В результате применения агрессором средств поражения по Херсону и 15 населенным пунктам Херсонщины ранен гражданский человек, повреждены многоэтажки, частные жилые дома и гражданский автомобиль. На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской и Куцурубской громады, на Днепропетровщине - Никопольщину и Покровскую громаду - повреждены социальные и учебные заведения, многоэтажки, частные жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские автомобили и линии электропередачи. На Запорожье под огнем российских террористов находилось 11 населенных пунктов.

Кораблей флота противника в Черном и Азовском морях пока не наблюдается. Ракетоносители находятся в пунктах базирования. Пытаясь сохранить корабельно-катерный состав, враг продолжает менять места стоянок.

Война в Украине - ситуация на юге

На Ореховском и Херсонском направлениях 4 мая ВСУ отбили 15 штурмов. В частности, на Ореховском направлении российские оккупанты совершили пять штурмов: по два - в районах Старомайорского и Роботино, один - в районе Новополья. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 10 бесполезных штурмов. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. За то же время, благодаря работе ВСУ, на указанных двух направлениях уменьшилось на 116 российских солдат и 23 единицы вражеской техники.

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