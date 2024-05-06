Она не могла сдержать эмоций после увиденной репетиции певиц.

Уже завтра, 7 мая, состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024". Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil споют свою песню "Teresa & Maria". И после репетиции певиц, которая попала в сеть, телеведущая Алла Мазур не могла cдержать свое восхищение.

Своими эмоциями от предстоящего номера дуэта на большой сцене в шведском городе Мальме она поделилась у себя в Instagram.

"Тот случай, когда снова хочется постить эту музыку: даже в наше бешено тяжелое время. Увидела видео с репетиции и расплакалась. Потому что как не держишься, как не укрепляешь нервную систему... Видишь это пронзительное отражение того, что украинцы переживают чуть ли не ежедневно под ракетными обстрелами и тебя накрывает", - написала Мазур.

Видео дня

Телеведущая также отметила работу режиссера номера - украинки Тани Муиньо, которая работает с известными звездами. Поэтому написала о своих впечатлениях так:

"Она этой сценографией передала все наши ощущения так, что мне теперь безразлично: какое там место займут наши. Потому что этот манифест на европейском собрании - это уже наша победа. Пусть смотрят. Пусть слушают. Пусть и у них побегут мурашки по коже. Может, задумаются: как это - держаться и не сдаваться, когда на тебя надвигается огромная военная махина. А те, кто пообещал тебя поддерживать, еще считают: дать немножко больше этой помощи, или немножко меньше и, стоит ли спешить, потому что и самим ПВО надо".

Алла также призвала поддерживать украинских артисток своими голосами.

К слову, недавно Украина снова поднялась в букмекерском списке потенциальных победителей. Сейчас дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil пророчат третье место среди 37 стран-участников "Евровидения-2024".

Все выступления конкурсантов можно будет увидеть 7 и 9 мая, а 11 мая объявят имя победителя на гранд-финале шоу.

Напомним, ранее певица Мария Бурмака прокомментировала номер представительниц Украины на "Евровидении-2024".

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