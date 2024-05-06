Пока Украина просит только об оружии и технике.

Западные войска в Украине помогли бы отбросить российскую оккупационную армию, заявил в интервью канадскому изданию CBC News премьер-министр Денис Шмыгаль.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гипотетическом вводе войск в Украину, если захватчики смогут прорвать фронт. По словам премьера, "подкрепление, безусловно, помогло бы оттеснить россиян".

В то же время Шмыгаль отметил, что пока Украина просит своих партнеров и союзников только о предоставлении необходимой военной техники, чтобы защититься от российской агрессии.

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"Если придет время, мы будем очень благодарны, и мы будем рады", - добавил он о гипотетической отправке войск НАТО в Украину.

Отправка западных войск в Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС обсуждают отправку западных войск в Украину. На днях он сказал, что Париж подумает над введением сухопутных войск в Украину, если россияне прорвут линию фронта.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис также считает, что США придется вмешаться в войну против РФ "не только с американскими деньгами, но и с военными", если Украина падет.

La Repubblica писала со ссылкой на источники, что в войну в Украине готовы вмешаться 100 тысяч НАТОвцев, если российский диктатор Владимир Путин "привлечет другие страны",

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