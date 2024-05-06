Западные войска в Украине помогли бы отбросить российскую оккупационную армию, заявил в интервью канадскому изданию CBC News премьер-министр Денис Шмыгаль.
Таким образом он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гипотетическом вводе войск в Украину, если захватчики смогут прорвать фронт. По словам премьера, "подкрепление, безусловно, помогло бы оттеснить россиян".
В то же время Шмыгаль отметил, что пока Украина просит своих партнеров и союзников только о предоставлении необходимой военной техники, чтобы защититься от российской агрессии.
"Если придет время, мы будем очень благодарны, и мы будем рады", - добавил он о гипотетической отправке войск НАТО в Украину.
Отправка западных войск в Украину
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС обсуждают отправку западных войск в Украину. На днях он сказал, что Париж подумает над введением сухопутных войск в Украину, если россияне прорвут линию фронта.
Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис также считает, что США придется вмешаться в войну против РФ "не только с американскими деньгами, но и с военными", если Украина падет.
La Repubblica писала со ссылкой на источники, что в войну в Украине готовы вмешаться 100 тысяч НАТОвцев, если российский диктатор Владимир Путин "привлечет другие страны",