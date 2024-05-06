За одни сутки турухтаны способны пролететь расстояние в сотни километров.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская область) прилетели турухтаны - выносливые "боевые" кулики, в честь которых назван один из астероидов.

Как сообщил сотрудник парка, доктор биологических наук Иван Русев, сейчас в заповеднике наступила пора массового возвращения из Африки рябчиков (турухтанов), который для Украины - пролетный вид.

"Во время миграций на территории парка иногда можно встретить десятки тысяч особей. Но, они размножаются только в Тундре коротким северным летом, поэтому оставляют гнездование и улетают из Тундры на юг - к нам, уже в начале июля", - говорит ученый.

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Первыми в Украину летят самцы, вскоре - самки и молодые птицы. Они улетают обычно небольшими группами - от 5 до 30 особей, а иногда образуют большие стаи.

По словам Русева, за одни сутки турухтаны способны пролететь расстояние в сотни километров. Он обращает внимание, что массовое осушение болот в XX веке привело к исчезновению многих гнездовьев рябчика в Европе. Этот вид впервые описал как Tringa pugnax в 1758 году шведский зоолог Карл Линней. Сейчас птица оберегается Боннской и Бернской конвенциями, Директивой ЕС о защите диких птиц и Соглашением AEWA

"Видовой эпитет с латыни на украинский язык переводится как "боевой, воинственный". Ареал обитания простирается от Великобритании и Северной Европы через Сибирь до побережья Охотского моря и Берингова пролива. Турухтаны гнездятся на влажных лугах, расположенных возле малых водоемов, пресноводных и торфяных болот. Особенно их привлекают участки североевропейской и азиатской тундры, находящиеся в дельтах мелководных рек", - рассказывает ученый.

В Африке места зимовки этой "боевой" птицы расположены на средиземноморском побережье и к югу от пустыни Сахара. Некоторые популяции крыланов совершают длительные миграции в тропические регионы Западной Африки, пролетая туда и обратно до 30 тысяч километров.

Русев добавил, что сейчас птицы остановились поживиться и отдохнуть в нацпарке в Одесской области, как в постоянно открытом транзитном вокзале.

"Потом рябчики летят в Тундру через большую зону боевых действий и угроз для дикой природы в Азово-Черноморском регионе Украины, которые создала преступная рашистская страна", - рассказал сотрудник нацпарка.

Интересное о турухтане

Брыжач или турухтан (Philomachus pugnax) - птица отряда сывкообразных семейства барашковых, несколько меньше голубя, с достаточно длинными ногами и клювом. Масса тела кулика - 80-240 г, длина тела 20-32 см, размах крыльев 46-58 см. У взрослого самца в брачном наряде характерный "воротник" на шее и два пучка удлиненных отделочных перьев на голове имеют разнообразную окраску, от белого до черного, что обуславливает личный диморфизм птиц. У взрослой самки верх - бурый, с черными пятнами, горло - беловатое, низ - белый, со светло-серой пестротой на воле и боках туловища, клюв - темно бурый, иногда желтоватый. Молодая птица похожа на взрослую во внебрачном наряде, но низ туловища, кроме белого брюха и подхвостья, рыжеватый.

В честь этого вида птиц назван астероид 8763 Пугнакс.

Недавно в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зацвело редкое растение - мачок желтый, занесенный в Красную книгу Украины. Это растение из семейства маковых занесено в Красную книгу Украины. Мачок желтый растет в литоральной полосе по берегам Черного моря и лиманов. Ранее он был распространен и по побережью Азовского моря, но в заповеднике в Одесской области растет только на двух участках пересыпи с полным отсутствием антропогенной нагрузки, где он строго охраняется.

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