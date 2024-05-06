Синоптики прогнозируют погрешность погоды в ближайшие два часа.

В Киев приближаются грозы. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, погода испортится уже в ближайшие два часа на территории Киеве и Киевской области.

"В ближайшие 2 часа с сохранением до конца суток 6 мая грозы", - сообщают синоптики. Видео дня

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Куда обращаться в случае ЧП - телефоны

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков нужно обращаться по номерам: 0442783540 или 0504398366.

Об ухудшении погоды в некоторых областях Украины предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, сегодня будет сухо, однако дожди, возможно с грозами, пройдут сегодня в западных и северных областях. Вечером осадки ожидаются и на территории Винницкой области. Также в течение дня ожидается порывистый ветер.

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