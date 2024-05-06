ВСУ за сутки обезвредили более тысячи российских солдат, - Генштаб

Они уничтожили 34 ББМ, 5 танков и 38 артсистем.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили 1040 российских оккупантов на фронте.

Как сообщает Генштаб, общие потери России в войне по состоянию на утро 6 мая составляют уже 475 300 человек. Кроме того, были уничтожены тысячи единиц военной техники:

танков - 7380 (+5);

боевых бронированных машин - 14213 (+34);

артиллерийских систем - 12250 (+38);

РСЗВ - 1057 (+0);

средства ПВО - 791 (+1);

самолетов - 349 (+0);

вертолетов - 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9683 (+47);

крылатые ракеты - 2148 (+1);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 16477 (+59);

специальная техника - 2008 (+6).

Война в Украине - последние новости

По данным DeepState, российские захватчики пытаются закрепиться восточнее поселка Стельмаховка Сватовского района Луганской области, продолжаются бои.

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При этом на направлении Часового Яра сосредоточено до 25 тысяч российских оккупантов. Россияне понимают, что от контроля над Часовым Яром зависит вопрос, кто вообще выиграет большую битву за Донбасс.

Эксперт по российской армии в аналитическом центре RAND Corporation Скотт Бостон заявил, что Россия до сих пор не смогла захватить всю Украину, несмотря на значительное преимущество в численности людей и вооружений. Одна из причин этого заключается в том, что российская армия игнорирует собственную доктрину и официальные пособия по тактике ведения боев.

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