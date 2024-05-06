Таким образом операции на фронте с использованием БпЛА будут более эффективными.

Британские военные эксперты считают, что армия должна сосредоточить беспилотники в специальных батальонах, которые имеют квалифицированных пилотов для управления ими и программистов, способных быстро адаптироваться к постоянным препятствиям. Такой вывод они сделали, опираясь на опыт Украины в ведении войны, пишет Business Insider.

Согласно докладу Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра (RUSI), в Украине "эффективность операций беспилотников, когда они проводятся специальным формированием, выросла с 10 до 70% для некоторых наборов миссий".

В докладе RUSI предложили создать "комплексы массового высокоточного удара", которые запускают интегрированные рои дронов, состоящие из различных видов разведывательных и боевых БпЛА.

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"Эта концепция похожа на "ударные комплексы" пилотируемых боевых самолетов, которые объединяют в себе ударные, эскортные самолеты и самолеты радиоэлектронной борьбы на миссии. Понятно, что отчет не призывает лишить пехотные взводы переносных беспилотников, которые доказали свою незаменимость в Украине и на Ближнем Востоке, но в нем утверждается, что это не означает, что они должны быть лишены БпЛА", - отметили в публикации.

В свою очередь в отчете отметили, что для выполнения таких задач, как дальнее наблюдение и нанесение ударов, более целесообразно и эффективно использовать специальные подразделения.

"БпЛА могут быть распределены для обеспечения подразделений ситуационной осведомленностью, но массированные высокоточные удары должны управляться специализированным формированием", - добавили в отчете.

В ведомстве подчеркнули, что опыт современных боевых действий показывает, что почти все возможности дронов чувствительны к отражению, ведь враг узнает, как они работают. Поэтому возможности должны быть постоянно адаптированы.

Идея RUSI заключается в том, что каждый беспилотный батальон должен быть оснащен всем необходимым для проведения различных операций с использованием беспилотников.

"Подразделения будут включать летательные аппараты и их полезную нагрузку, а также экипажи, командные звенья, средства планирования, разведывательную поддержку и конструкторские группы, необходимые для применения этого потенциала", - отмечают исследователи RUSI Джек Уотлинг и Джастин Бронк.

В свою очередь батальоны БпЛА будут иметь на вооружении пять типов дронов, возможности которых зависят от разведки продвижения врага до подрыва критически важных тыловых объектов благодаря взрывчатке. Как объясняют исследователи, к ним будут относиться:

"БпЛА ситуационной разведки, оптимизированные для тактической разведки; тактические ударные БпЛА; БпЛА разведки, способные проникать в оперативную глубину; оперативно-ударные БпЛА; и ударные БпЛА, запускаемые с платформы, разработанные специально для синхронизации с другими системами вооружений и обеспечения их работы".

В издании отметили, что идея заключается в том, чтобы армия имела автономные формирования, которые способны обнаруживать и уничтожать цели на поле боя и за его пределами. В то же время разведывательные дроны дальнего радиуса действия будут преследовать противника на расстоянии до 60 миль в тылу, в поисках артиллерийских установок, батарей ПВО и командных пунктов, которые могут быть поражены ракетами и другим управляемым вооружением.

В свою очередь батальон беспилотников будет запускать ударное оружие большой дальности с радиусом действия до 300 миль, таким образом уничтожая стационарные объекты, а именно склады снабжения, мосты и склады боеприпасов.

"Предлагая постоянную угрозу высокоточного удара по объектам логистической инфраструктуры и элементам командования и управления, эти возможности добавят значительных трудностей врагу в его способности пополнять запасы и координировать силы, а следовательно, достигать концентрации. Эти возможности также вызывают беспокойство у военно-воздушных и военно-морских сил, поскольку они угрожают инфраструктуре и базированию", - подчеркивают в отчете.

Исследователи отметили, что война в Украине показывает, как конфликт превратился в игру "в кошки-мышки", где беспилотники должны постоянно совершенствоваться, чтобы выжить в условиях вражеского глушения их каналов управления.

"По состоянию на середину 2023 года средний период пиковой эффективности недавно развернутой системы навигации и/или управления БпЛА на поле боя составлял около двух недель, с ухудшением эффективности в течение следующих четырех недель. За период от шести до 12 недель противник собрал бы достаточно данных о формах сигналов и методах, которые используются, чтобы начать эффективно глушить и/или подделывать систему по всему фронту", - подытожили в отчете.

В Business Insider добавили, что операции с использованием БпЛА могут быть более эффективными в руках специализированных батальонов, однако постоянные подразделения неизбежно захотят иметь собственные дроны, которые будут доступны в случае необходимости, вместо того, чтобы обращаться за поддержкой к другим. Однако вряд ли такой вопрос будет решен быстро и легко.

Развитие БпЛА во время войны в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, недавно украинские разработчики улучшили дроны "умным" чипом. Благодаря ему оператор может отсрочить взрыв БпЛА на несколько часов или дней.

"Одной из главных проблем БпЛА, которые базируются на коммерчески доступных дронах с видом от первого лица (FPV) или фотографических дронах, является то, что их взрывная нагрузка прикреплена к ним нестандартным образом. Для того, чтобы замкнуть цепь и вызвать взрыв, дрон должен разбиться", - рассказали в издании Wired.

Также сообщалось, что Великобритания планирует использовать китайские детали в БпЛА для Украины. По словам британского чиновника, деньги, которые пойдут на закупку, будут направлены непосредственно украинским производителям беспилотников.

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