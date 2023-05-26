Экс-правоохранитель также лишен права занимать в правоохранительных органах любые должности сроком на 3 года и специального звания "подполковник милиции".

Бывшего заместителя начальника управления оперативных разработок межрегионального характера МВД Украины, который вывез сотрудников "черной роты" Беркута и уничтожил их табельное оружие, признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, экс-правоохранитель также лишено права занимать в правоохранительных органах любые должности сроком на 3 года и специального звания "подполковник милиции".

Кроме того, судом удовлетворен иск ГУ МВД Украины в городе Киеве к обвиняемому о возмещении материального ущерба на сумму более 677 тысяч гривень.

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"Прокуроры в суде доказали, что бывший правоохранитель, во исполнение явно преступного приказа, непосредственно занимался вывозом за пределы столицы сотрудников так называемой "черной роты" Беркута во избежание ими уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - информирует прокуратура.

По данным следствия, указанное лицо вечером 23 февраля 2014 года организовало перевозку "беркутовцев" от места дислокации в городе Киеве до производственного помещения одного из проектных институтов, где им было предоставлено отдельное место для укрытия.

На следующий день утром, при его содействии, финансировании и под контролем работники "черной роты" Беркута группами по 2-3 человека на такси выехали за пределы столицы в направлении города Николаев, а часть из них в дальнейшем за пределы Украины.

Также обвиняемый уничтожил орудия совершения преступлений - табельное огнестрельное оружие, а именно: 24 автомата АКМС, 1 снайперскую винтовку Драгунова, 3 ружья "Форт-500" и 1 ружье "Форт-12", которые находились на вооружении у "Беркута" и были применены в отношении участников акций протеста.

Он разрезал каждое оружие "болгаркой" на 3-4 части, а также удалил маркировку – серийные номера автоматов и снайперской винтовки.

В дальнейшем экс-правоохранитель вывез уничтоженное оружие в район острова Жуков в городе Киеве, где часть утопил в притоке Днепра - реке Вита, а другую часть закопал на берегу Виты.

Дело Майдана - что известно

Как сообщал УНИАН, после отказа тогдашних властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны Виктора Януковича, а также к столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Больше всего людей погибло в феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов - более 100 человек, еще сотни были ранены.

Акции протеста, продолжавшиеся с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей в феврале 2014 года в центре столицы.

В июне 2021 года суд вынес первый приговор беркутовцам за разгон Майдана 30 ноября 2013 года. Двух экс-служащих отряда специального назначения "Беркут" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня приговорили к трем годам заключения.

6 июля 2021 года в Офисе генпрокурора сообщили, что в суд направили обвинительный акт в отношении экс-сотрудника руководящего состава Департамента службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, который организовал вывоз сводного отряда сотрудников роты спецназначения (так называемой "черной роты") столичного полка "Беркут", причастных к совершению массовых убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве, а также уничтожил и скрыл их табельное огнестрельное оружие.

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