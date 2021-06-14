Это первый реальный приговор экс-беркутовцам по делам Майдана.

Суд приговорил к трем годам заключения экс-"беркутовцев" Виктора Ейсмонта и Владимира Мохоню, которые принимали участие в разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Владимир Бугиль.

Так, бывший командир первого отделения первого взвода третьей оперативной роты ПМОП "Беркут" Владимир Мохонь и бывший командир второго отделения второго взвода третьей оперативной роты ПМОП "Беркут" Виктор Эйсмонт обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось действиями, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего (речь идет о незаконном задержании на Майдане потерпевшего Максима Федяя), а также в противодействии мирным собраниям и составлении и выдачи заведомо ложных рапортов.

В приговоре судья Бугиль отметил, что вина Ейсмонта и Мохоня полностью доказана.

Таким образом, суд признал их виновными по всем обвинениям, однако постановил освободить обоих от наказания за препятствование мирным собраниям и служебный подлог в связи с истечением срока давности.

Однако за превышение власти и служебных полномочий суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы с запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Как сообщила в Facebook адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская, это первый реальный приговор экс-"беркутовцам" по делам Майдана. "И первый обвинительный приговор по событиям 30 ноября", - добавила она.

Читайте такжеРада дала оценку режиму Януковича во время событий Революции Достоинства

Разгон Майдана 30 ноября 2013 года

В ночь на 30 ноября 2013 года спецподразделение МВД Украины "Беркут" предприняло попытку разогнать протестующих, которые мирно требовали от правительства подписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Официальным поводом для действий силовиков стало требование освободить место для установки новогодней елки.

На тот момент на площади находились около тысячи человек, в основном молодежь. Бойцы "Беркута" прибегли к жестокому силовому разгону, десятки протестующих пострадали от избиения, десятки были задержаны.

Жестокость силовиков спровоцировала острую реакцию общественности и вывела протесты на новый уровень, что в конце концов привело к свержению режима и бегству президента Януковича в Россию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи