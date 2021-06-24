Валерий Костенко воюет против Украины и по состоянию на 2019 год возглавлял подразделение спецназа так называемой "народной милиции ЛНР".

Сосновский районный суд города Черкассы заочно приговорил командира луганского «Беркута» Валерия Костенко к четырем годам тюрьмы по делу об избиении протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23-27 января 2014 года. Осужденный в настоящее время находится в розыске.

Об этом сообщили в «Адвокатской совещательной группе».

Валерия Костенко признали виновным в ч. 1 ст. 171 УПК (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УПК (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

С начала войны на Донбассе луганский "Беркут" вместе с командиром перешел на сторону боевиков. Костенко воюет против Украины и по состоянию на 2019 год возглавлял подразделение спецназа так называемой «народной милиции ЛНР».

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Что произошло под Черкасской ОГА в 2014 году

В Черкассах 23 января 2014 года протестующие заняли нижние этажи ОГА. За несколько часов силовики отбили здание и арестовали несколько десятков человек.

26 января в Черкассах прошло народное вече, на котором протестующие требовали увольнения председателя Черкасской ОГА Сергея Тулуба и председателя Черкасского облсовета Валерия Черняка.

Ночью 27 января на Соборную площадь, расположенную напротив здания «Дома Советов», из Киева прибыли автомайдановцы. Они, в частности, требовали освобождения лиц, которые были задержаны 23-24 января. Их жестко разогнал «Беркут».

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Автор: Денис Прядко