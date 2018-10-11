Активиста Майдана Коцюбу убили выстрелом в голову из сектора от Октябрьского дворца до гостиницы "Украина" - суд

Сегодня на заседании Святошинского райсуда Киева по делу в отношении пятерых экс-"беркутовцев" между адвокатами обвиняемых и прокурором и защитником пострадавших возник спор относительно сектора стрельбы, в результате которой 20 февраля 2014 года погиб участник Революции достоинства Виталий Коцюба.

Героя Небесной сотни Виталия Коцюбу убили выстрелом в голову из сектора, границы которого проходят от Октябрьского дворца до гостиницы "Украина".

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Как передает корреспондент УНИАН, это было установлено на заседании Святошинского райсуда Киева по рассмотрению дела в отношении пяти экс-«беркутовцев», обвиняемых в массовых расстрелах активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

Следует отметить, что адвокаты обвиняемых настаивали, что еще в 2014 году брат погибшего Николай Коцюба во время досудебного расследования заявил, что видел снайперов на 5-6-м этажах гостиницы "Украина" и на балконе Октябрьского дворца. Исходя из этого, адвокаты заявили, что их подзащитные и правоохранители в целом не причастны к убийству Коцюбы.

В свою очередь прокурор Янис Симонов отметил, что на видео, которое было продемонстрировано в суде, четко видно, что фигуры в черной униформе стреляют из-за колонн Октябрьского дворца в направлении протестующих, которые находятся в нескольких десятках метров от них, и в то время, как из автомата одного из правоохранителей появляется пламя, падает протестующий, который идентифицирован как Коцюба.

Адвокаты же обвиняемых заявили, что по данному видео нельзя сделать выводов, о которых говорит прокурор.

Относительно сектора стрельбы, то, по данным экспертизы, он является достаточно широким, но в целом совпадает с дислокацией так называемой «черной роты» «Беркута» от аллеи возле Октябрьского дворца до угла здания гостиницы "Украина".

В комментарии журналистам после судебного заседания Симонов заявил, что прокуратура предоставила суду неопровержимые доказательства, что «черная рота» «Беркута» непосредственно причастна к расстрелу Коцюбы.

«В 9.10 он получил ранение в голову и скончался на месте. Соответственно, в это время возле Октябрьского дворца находилась рота «Беркута», то есть те пресловутые лица в черной форме с желтыми повязками», - добавил прокурор.

Также Симонов сообщил, что суду осталось еще допросить пятерых пострадавших, после чего суд начнет допросы свидетелей.

Кроме того, Симонов прокомментировал слова брата погибшего Коцюбы, который дал разные показания во время досудебного расследования и в суде относительно снайперов в окнах отеля и в Октябрьском дворце.

"Насколько я понял и как пояснил потерпевший, он якобы видел силуэты снайперов, но оружие в руках не видел, только со слов других лиц слышал, что якобы стреляют снайперы", - сказал прокурор.

Как подчеркнул Симонов, настаивание адвокатов обвиняемых на том, что Коцюбу застрелили из гостиницы "Украина" или из Октябрьского дворца, не выдерживает критики: "Сначала они говорили, что стреляли из консерватории, затем изменили свою позицию и говорили о стрельбе из Главпочтамта. Мы считаем, что, если бы стреляли из Октябрьского или из "Украины", то у пострадавшего был бы другой раневой канал, а в связи с тем, что он имеет направление спереди назад и сверху вниз при положении тела, которое мы видим на видео, то это невозможно".

Следующее заседание суда назначено на 16 октября (начало в 11.30), планируется допрос потерпевшего.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в Генпрокуратуре заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства по всем подозреваемым бывшим бойцам «Беркута» объединены в одно.

По состоянию на февраль 2018 года следствием установлены 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.