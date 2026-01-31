Февраль 2026 года принесет украинцам много изменений.

Февраль принесет много изменений украинцам. Детям продлят каникулы в школах, коммунальщики и энергетики получат доплату к зарплате, а для критических предприятий изменят правила бронирования сотрудников. О том, что изменится в феврале 2026 года в жизнях простых украинцев, читайте в нашей подборке.

Видео дня

Тарифы на коммуналку

Цены на некоторые услуги ЖКХ могут вырасти в течение этого года. Но пока что о планах на повышение тарифов в правительстве в ближайшее время неизвестно.

Напомним, сейчас действуют такие коммунальные тарифы 2026:

на газ - 7,96 грн за кубометр для абонентов "Нефтегаза";

на отопление - примерно 40-50 грн за метр квадратный;

на электричество - 4,32 грн/КВт-час;

на воду - своя цена в разных регионах.

Если изменений не будет, суммы в платежках в феврале останутся прежними.

Пенсия в Украине 2026

Минимальная пенсия в Украине выросла еще 1 января 2026 года, когда подняли прожиточный минимум. Сейчас выплаты пенсионерам, которым хватает стажа, не могут быть меньше 2595 гривень.

В правительстве говорят, что вскоре пенсия в Украине вырастет - украинские пенсионеры будут получать не меньше 6000 гривень. Однако соответствующего законопроекта еще нет, и будет ли повышение в феврале - пока неизвестно.

Ближайшая индексация пенсий запланирована на 1 марта 2026 года. В течение февраля в правительстве должны назвать коэффициент, на который пересчитают выплаты.

Зимние каникулы 2026

В Киеве и некоторых других регионах для детей продлят зимние каникулы в школах как минимум до 1 февраля, сообщает МОН. Только в последний месяц зимы школьники выйдут на учебу. Продление состоится за счет весенних и летних каникул. Такое решение принято на фоне обстрелов инфраструктуры в сочетании с сильными заморозками. Из-за этого в школах практически отсутствует отопление и электричество.

Такие же правила могут действовать для студентов. Вузам рекомендовали продлить каникулы как минимум до 8 февраля. Однако каждое учебное заведение самостоятельно принимает решение.

Бронирование от мобилизации 2026

1 февраля 2026 заканчивается действие постановления Кабмина №1608, которое упрощало процесс предоставления брони. Новые правила бронирования предусматривают, что с февраля работодатели снова будут получать 72 часа, чтобы забронировать сотрудника.

Ранее действовал временный ускоренный режим бронирования - работникам критических мероприятий давали отсрочку практически мгновенно. Но с февраля этот процесс снова может занимать трое суток.

Доплаты энергетикам

Владимир Зеленский анонсировал доплаты по 20 тысяч гривень за январь, февраль и март 2026 года для всех украинцев, которые участвуют в аварийно-восстановительных работах. Таким образом, зарплаты коммунальщиков, энергетиков, работников "Укрзализныци", газовиков вырастут на 20 тысяч на три месяца подряд, или на 60 тысяч за все три месяца. При этом доплаты за январь поступят в феврале. Те, кто имеет право на надбавку, получат уведомление по смс или в "Дії".

Программа єОселя 2026

Как сообщает "Укрфінжитло", с 9 февраля изменятся требования к площади жилья, которое предоставляется по программе "єОселя":

для квартир - не более 52,5 м² для одного-двух членов семьи + 21 м² для каждого следующего, но не более 115,5 м² в целом;

для жилых домов - не более 62,5 м² для одного-двух членов семьи + 21 м² на других, но не более 125,5 м² суммарно.

Для нового жилья возрастом до 3 лет допускается превышение норм не более, чем на 10%.

5G в Украине

В 2026 году в нашей стране начали запускать пилотные проекты 5G связи, которые обеспечивают сверхбыстрый интернет. На данный момент станции уже установлены во Львове и Бородянке. Не исключено, что в феврале проект распространится на новые населенные пункты.

Выплаты ВПЛ

С 1 февраля в Украине могут появиться новые выплаты переселенцам, а именно для детей из таких семей. Об этом сообщает народный депутат Даниил Гетманцев. Ожидается, что каждый ребенок из числа ВПЛ получит по 3000 гривень от государства, но конкретное постановление в правительстве пока не принято.

Вас также могут заинтересовать новости: