Зеленский раскрыл, сколько украинцев отправились на Ближний Восток для борьбы с 'Шахедами'

В регион прибыли десятки специалистов из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты по сбитию и противодействию иранским ударным дронам типа "Шахед" уже работают в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Саудовской Аравии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления в парламенте Великобритании. Отмечается, что еще одна группа украинцев направляется в Кувейт.

"Сейчас 201 украинец находится на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, и еще 34 готовы к отправке", – сказал Зеленский.

По его словам, эти украинцы являются военными экспертами, которые знают, как можно помочь и как защищаться от иранских ударных дронов типа "Шахед".

Кроме того, Украина работает с несколькими другими странами – соглашения уже заключены.

"Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против его соседей увенчался успехом. И я отправил этих военных экспертов в ответ на запрос наших партнеров, в том числе Соединенных Штатов", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что это часть соглашения по дронам, которое Украина предложила США и над которым велась совместная работа. Документ до сих пор находится "на повестке дня" для подписания.

"И мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим надежным партнерам – от практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов", – резюмировал Зеленский.

Помощь странам Ближнего Востока

Как сообщал УНИАН, страны Ближнего Востока заинтересованы в украинских дронах-перехватчиках, которые являются дешевым средством для сбития "Шахедов". После этого Иран уже успел заявить, что Украина станет "законной и правомерной целью" для атак, если окажет помощь Израилю.

Зеленский подчеркивает, что отправка украинцев в арабские страны не является признаком того, что Украина воюет с Ираном.

