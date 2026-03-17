'Мне стыдно за американский паспорт': Шон Пенн обратился к украинским военным

Актер поблагодарил украинских военных за сопротивление российской агрессии и защиту всего мира.

Американский актер Шон Пенн записал личное эмоциональное видеообращение к украинским военнослужащим в котором признался, что испытывает стыд из-за политики своей страны и выразил поддержку бойцам ВСУ.

В обращении актер поблагодарил украинских военных за сопротивление российской агрессии и подчеркнул, что их борьба имеет значение не только для Украины. "Вы защищаете не только свою страну – вы на самом деле защищаете весь мир", – сказал Пенн в обращении к бойцам.

Около месяца назад военные 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказали актеру о героях, которые без ротации находятся в "горячих точках" фронта, и вот теперь он вспомнил имена каждого из них и поблагодарил за смелую борьбу. По словам актера, украинские военные стали примером мужества и стойкости для людей во всем мире. Он добавил, что верит в их победу.

"Мне прислали эту записку от моего друга Андрея Ермака: "Возле Краматорска на Донецком фронте бойцы 157-й ОМБр продолжают выполнять боевые задачи без ротации. "Яць" – 141 сутки, "Джури" – 127, "Печа" – 133, "Хищный" – 65, "Кум" – 62. Удерживать позиции так долго означает ежедневно сталкиваться с усталостью, холодом, опасностью и неопределенностью. Их мужество является примером для всей страны". Я добавлю, что и мира", – сказал лауреат премии Оскар.

Пенн также признался, что ему "стыдно за американский паспорт", имея в виду недостаточную поддержку Украины со стороны некоторых политиков и общественных деятелей в США. Актер не впервые публично выступает в поддержку Украины.

"С определенным стыдом я говорю, что я обладатель американского паспорта. Я чувствую, что наша страна подвела себя тем, что не вышла на необходимый уровень поддержки, который вы заслуживаете. Это, по моему мнению, как американца, является нашим священным долгом. Я хочу, чтобы вы знали, что большинство людей в Америке с вами. Наблюдается паралич из-за разногласий, возникших в США, чувствуется оцепенение... Вы боретесь за весь мир и Украину и я благодарю вас от всего сердца за моих детей, за себя", – сказал Пенн.

С начала полномасштабной войны он несколько раз посещал страну, встречался с военными и президентом Владимир Зеленский, а также снимал документальный фильм о войне. Пенн активно продвигает украинскую тему на международной арене и неоднократно призывал западные страны продолжать поддержку Киева.

Поддержка Украины со стороны звезд

Всемирно известный актер вместо участия в церемонии награждения премией "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Битва за битвой" режиссера Пола Томаса Андерсона, приехал в Киев в ночь на 16 марта. "Укрзализниця" показала кадры встречи мировой звезды на киевском вокзале.

Кроме того, Шон Пенн всего за 1-долларовый гонорар снялся в украинском игровом фильме "Война глазами животных".

Также в поддержку Украины рок-музыкант, фронтмен группы U2 Боно вышел на красную дорожку Каннского кинофестиваля вместе с украинскими военными.

Известный американский режиссер и клипмейкер Сэмюэл Байер во время визита в Украину публично поддержал украинцев в войне и назвал нападение россиян на нашу страну терроризмом.

