18 марта похолодает по всей Украине

В среду, 18 марта, в Украине ожидается прохладная весення погода. В большинстве областей термометры покажут +4°...+10°, только местами на юге и в Закарпатской области будет чуть теплее. День ожидается пасмурный, на западе и юге - с солнечными прояснениями. Местами на левобережье пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +7°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +9°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.
- В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.
- В Тернополе 18 марта ночью 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +14°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
- В Виннице завтра будет 0°...+8°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в среду ночью 0°, днем +8°, пасмурно.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра ночью 0°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Полтаве - пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха 0°...+7°.
- В Одессе 18 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +6°,пасмурно, небольшой дождь.
- В Харькове - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +6°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +3°...+11°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +9°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +11°.
18 марта - какой праздник, приметы
18 марта - святого архиепископа Кирилла. По приметам, если подснежники уже расцвели, то можно начинать огородные работы.