Сколько молодых людей хотят выехать из Украины, - опрос

Большинство молодых украинцев не хотели бы эмигрировать из Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился при поддержке Программы развития ООН в Украине и Правительства Дании.

Отмечается, что 68% респондентов заявили о том, что не хотели бы эмигрировать из Украины. Еще 29% опрошенных ответили, что хотели бы выехать за границу.

По результатам опроса, чаще всего выражали готовность уехать из Украины подростки и юноши в возрасте 14-24 года (37%).

Самые распространенные причины желания выехать из Украины:

материальное благополучие - 47%;

военные действия в Украине - 39%;

отсутствие возможностей для работы - 35%;

угроза жизни или желание получить новый опыт - 24% и 23%.

Также 18% респондентов заявили, что хотят эмигрировать из-за "отсутствия в Украине реальной демократии и законности".

Что больше всего будет способствовать возвращению молодежи:

безопасность и стабильность - 77%;

развитие экономики - 49%;

перспективы трудоустройства - 43%;

поддержка собственного дела и стартапов - 16%;

качественное и доступное образование - 15%;

возможность влиять на изменения в обществе - 12%;

участие в восстановлении Украины - 9%;

развитие социальной инфраструктуры (транспорт, медицина, сервисы) – 8%;

другое - 2%;

сложно ответить - 3%.

Кроме того, 24% молодых людей, проживающих в Украине, заявили, что рассматривают возможность вступить в ряды ВСУ. Еще 71% респондентов ответили, что не рассматривают такую возможность.

Справка. Группа "Рейтинг" проводила опрос среди людей в возрасте 14-35 лет в четыре этапа: кабинетное исследование, национальный репрезентативный опрос молодежи в Украине с 10 по 21 сентября 2025 года. Ошибка репрезентативности - 2,2%.

Сколько молодежи выехало из Украины

Ранее министр культуры, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная сообщила, что до полномасштабного вторжения РФ в Украине проживало около 10 млн молодых людей, а сейчас – около 7,6 млн.

Она поделилась, что за последние годы украинская молодежь пережила чрезвычайные испытания: войну, потери, вынужденное перемещение, воздушные тревоги, атаки, затрудненное обучение.

