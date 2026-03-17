Сколько молодых людей хотят выехать из Украины, - опрос

Большинство молодых украинцев не хотели бы эмигрировать из Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился при поддержке Программы развития ООН в Украине и Правительства Дании.
Отмечается, что 68% респондентов заявили о том, что не хотели бы эмигрировать из Украины. Еще 29% опрошенных ответили, что хотели бы выехать за границу.
По результатам опроса, чаще всего выражали готовность уехать из Украины подростки и юноши в возрасте 14-24 года (37%).
Самые распространенные причины желания выехать из Украины:
- материальное благополучие - 47%;
- военные действия в Украине - 39%;
- отсутствие возможностей для работы - 35%;
- угроза жизни или желание получить новый опыт - 24% и 23%.
Также 18% респондентов заявили, что хотят эмигрировать из-за "отсутствия в Украине реальной демократии и законности".
Что больше всего будет способствовать возвращению молодежи:
- безопасность и стабильность - 77%;
- развитие экономики - 49%;
- перспективы трудоустройства - 43%;
- поддержка собственного дела и стартапов - 16%;
- качественное и доступное образование - 15%;
- возможность влиять на изменения в обществе - 12%;
- участие в восстановлении Украины - 9%;
- развитие социальной инфраструктуры (транспорт, медицина, сервисы) – 8%;
- другое - 2%;
- сложно ответить - 3%.
Кроме того, 24% молодых людей, проживающих в Украине, заявили, что рассматривают возможность вступить в ряды ВСУ. Еще 71% респондентов ответили, что не рассматривают такую возможность.
Справка. Группа "Рейтинг" проводила опрос среди людей в возрасте 14-35 лет в четыре этапа: кабинетное исследование, национальный репрезентативный опрос молодежи в Украине с 10 по 21 сентября 2025 года. Ошибка репрезентативности - 2,2%.
Сколько молодежи выехало из Украины
Ранее министр культуры, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная сообщила, что до полномасштабного вторжения РФ в Украине проживало около 10 млн молодых людей, а сейчас – около 7,6 млн.
Она поделилась, что за последние годы украинская молодежь пережила чрезвычайные испытания: войну, потери, вынужденное перемещение, воздушные тревоги, атаки, затрудненное обучение.