18 марта в Киеве будет самый холодный день недели

В среду, 18 марта, киевлян ждет самый холодный день этой недели. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В столице будет пасмурно, солнце скроется за облаками. Ночью столбики термометров покажут +1°, а днем воздух прогреется всего до +6°. Без существенных осадков.
Ветер 5-10 м/с добавит ощущения дискомфорта. Атмосферное давление стабильное и близко к норме - 755 мм ртутного столба.
Погода 18 марта
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +9°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.
В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.
В Тернополе 18 марта ночью 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +14°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.
В Виннице завтра будет 0°...+8°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду ночью 0°, днем +8°, пасмурно.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черкассах завтра ночью 0°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.
В Полтаве - пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха 0°...+7°.
В Одессе 18 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +6°,пасмурно, небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +6°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +3°...+11°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +9°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +11°.