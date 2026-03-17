18 марта в Киеве будет самый холодный день недели

Температура в столице ожидается всего около +6°.

В среду, 18 марта, киевлян ждет самый холодный день этой недели. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В столице будет пасмурно, солнце скроется за облаками. Ночью столбики термометров покажут +1°, а днем воздух прогреется всего до +6°. Без существенных осадков.

Ветер 5-10 м/с добавит ощущения дискомфорта. Атмосферное давление стабильное и близко к норме - 755 мм ртутного столба.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +9°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +9°.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.

В Тернополе 18 марта ночью 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +14°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +10°.

В Виннице завтра будет 0°...+8°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду ночью 0°, днем +8°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха 0°...+7°.

В Одессе 18 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью будет +2°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +10°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +6°,пасмурно, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +1°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +3°...+11°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +1°, днем +11°.

