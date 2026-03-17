Россия существенно расширила военную поддержку Ирана, – WSJ

Москва извлекает выгоду из затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

Россия расширяет поддержку Ирана на фоне военной операции Соединенных Штатов Америки и Израиля на Ближнем Востоке. В частности, Москва усилила обмен разведданными с Тегераном.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что РФ передает Ирану спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану наносить удары по американским войскам в регионе.

По словам собеседников, такая поддержка включает предоставление компонентов модифицированных беспилотников "Шахед", предназначенных для улучшения связи, навигации и наведения.

Видео дня

Кроме того, Москва консультирует Тегеран по тактике использования беспилотников, учитывая опыт применения дронов в войне против Украины. Страна-агрессор дает своему партнеру тактические рекомендации относительно того, сколько беспилотников следует задействовать в операциях и с какой высоты они должны наносить удары. Считается, что при содействии Москвы Иран наносил удары по американским радиолокационным системам в Персидском заливе.

Один из чиновников сказал, что данные, которые предоставляет Ирану Россия, поступают от спутниковой сети, которой управляют ВВС РФ. Военные аналитики отмечают, что удары Ирана очень похожи на тактику России в Украине.

Союз Ирана и России

Хотя Россия и Иран не имеют официального военного союза, Москва является одним из главных поставщиков военной техники для Тегерана. Кроме того, страны регулярно проводят совместные военные учения. К тому же, именно Иран предоставил России ударные дроны "Шахед", которые оккупанты начали применять в войне против Украины еще в 2022 году.

"С тех пор Москва начала производить их на своей территории и совершенствовала их для более точной навигации и наведения, а также для противодействия радиоэлектронному подавлению. Сейчас она делится некоторыми из этих инноваций с Ираном", – говорится в материале.

Помощь, которую Россия может оказать Ирану, ограничивается не только войной в Украине, но и нежеланием Кремля раздражать Трампа. Москва могла бы сделать гораздо больше, говорит бывший аналитик ЦРУ Джим Ламсон.

"Виды помощи, которую оказывает Россия, включая спутниковые данные и советы по тактике использования дронов, ограничены, но все же ценны для войны и способности Ирана поражать конкретные военные объекты", – сказал он.

Как война на Ближнем Востоке помогает России

Издание отмечает, что Россия извлекла выгоду из конфликта, развернувшегося в регионе. Одним из аспектов стало сокращение запасов перехватчиков, необходимых Украине для противовоздушной обороны.

"Закрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, привело к росту цен на нефть – жизненно важный ресурс для российской экономики. Администрация Трампа ослабила ограничения на закупку российской нефти, чтобы снизить цены", – добавляет автор.

Война на Ближнем Востоке: последние новости

Президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана, не разработав четкой стратегии. Об этом говорится в редакционной колонке NYT. Отмечается, что американский лидер не учел влияния операции на мировую экономику. К тому же, остается непонятным, как США достигнут цели и гарантируют, что режим Ирана не станет ядерной державой.

Между тем сам Трамп раскритиковал НАТО за то, что страны блока не стремятся присоединяться к войне с Ираном. По его словам, он "всегда считал НАТО односторонней организацией". Он также утверждает, что Америка больше "не нуждается и не желает помощи стран НАТО", и то же самое касается Японии, Австралии или Южной Кореи.

