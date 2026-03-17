Бизнес начал 'охотиться' за этими сотрудниками: кого ищут и какие должности предлагают

Из-за острой нехватки рабочей силы украинские работодатели меняют подход к найму. Бизнес все чаще вынужден отказываться от эйджизма (дискриминации людей по возрасту) и активно привлекает людей в возрасте от 55 лет.

Глава общественной организации "Офис миграционной политики", президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире"Громадського радіо" отметил, что наибольший спрос на кандидатов старшего возроста наблюдается в сферах, где требуется ручной труд.

"Это необходимость. Мы оказались в ситуации, когда работодатели вынуждены отказываться от эйджизма и обращать внимание на людей в возрасте 55+", – отметил Воскобойник.

По его словам, работодатели обратили внимание на людей старшего возраста из-за сложной ситуации на рынке труда, к которой привели такие факторы, как выезд людей за границу, мобилизация и служба в армии.

Эксперт подчеркнул, что на рынке труда катастрофически не хватает людей, умеющих работать руками: сантехников, сварщиков, строителей, водителей и работников сельского хозяйства. Если раньше на эти вакансии иногда искали молодежь, то с начала войны людям старшего возраста предлагают либо оставаться на той работе, где они уже работают, либо работать именно в вышеупомянутых отраслях.

"Такие профессии не поддерживаются активно в социальных сетях. Очень трудно молодому человеку разместить свое фото в Instagram и написать: "Я сантехник, ремонтирую унитазы". Такое представление не привлекает молодежь", – отметил Воскобойник.

Он также указал, что высшее образование не гарантирует высокооплачиваемую работу. При этом для исправления ситуации эксперт советует проводить информационные кампании среди подростков и их родителей и объяснять, что некоторые профессии вскоре уйдут в сферу искусственного интеллекта. А люди, получающие специальность экономиста, бухгалтера или юриста, скорее всего, по мнению эксперта, останутся в ближайшие годы без работы.

"Искусственный интеллект не сможет автоматизировать ту нелинейную работу, которую выполняют люди рабочих специальностей. Именно это обеспечит молодежи стабильный заработок независимо от страны, в которой этот молодой человек окажется", – добавил Воскобойник.

Отечественный бизнес переживает острый дефицит кадров, из-за которого компании все больше инвестируют в удержание сотрудников и конкурентные зарплаты. В прошлом году компании сделали ставку на удержание команд: для 65% работодателей сохранение персонала в полном составе стало приоритетным, а более 60% компаний пытались удержать конкурентный уровень оплаты труда.

По данным исследования "OLX Работа", медианная заработная плата в Украине в январе 2026 года выросла почти на 94% по сравнению с довоенным январем 2022 года. В то же время количество вакансий увеличилось на 13%, тогда как количество откликов на них сократилось на 3,5%.

