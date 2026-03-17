5 худших брендов холодильников: антирейтинг 2026 года от Consumer Reports

В список моделей, вызвавших недовольство покупателей, вошли известные бренды Electrolux и Samsung.

Выбор холодильника часто превращается в лотерею, где на кону стоят свежесть ваших продуктов и ваше спокойствие. Независимая организация Consumer Reports, которая много лет собирает и анализирует отзывы потребителей, опубликовала свежий отчет и поможет определиться с выбором, пишет портал FoodRepublic.

В своем отчете аналитики ссылаются на официальные данные сервисных центров и масштабные опросы владельцев, чтобы предупредить о рисках перед покупкой. Эксперты Consumer Reports отмечают, что даже высокая цена не гарантирует бесперебойной работы. Каждая категория холодильников имеет своего "антилидера", которого стоит избегать, чтобы не тратить средства на бесконечные ремонты.

Frigidaire: классика, которая не держит холод

Холодильники с верхней морозильной камерой считаются наиболее надежными благодаря простой конструкции. Однако бренд Frigidaire стал исключением. В рейтинге надежности он получил лишь 67 баллов из 100, а это низкий показатель для такого типа техники. Владельцы жалуются на критические перепады температуры, из-за чего продукты портятся.

"Если вы откроете дверцу, сначала температура будет -1 ºC, а уже через полторы минуты она подскочит аж до +15 ºC. Нужно более 20 минут, чтобы он охладился до +4 ºC", – отметил один из пользователей. Другие покупатели сообщают, что техника выходит из строя уже через два месяца после установки.

Electrolux: катастрофа в сегменте French Door

Модели с двойными дверцами от Electrolux выглядят стильно, однако за фасадом скрывается техническая нестабильность, говорится в отчете. Рейтинг надежности бренда в этой категории шокирует – всего 17 баллов из 100, и это один из худших результатов.

Самое слабое место – льдогенератор и морозильная камера. "Он никогда не делал лед хорошо, гораздо реже, чем в половине случаев. В конце концов, он полностью остановился", – написал разочарованный владелец. Пользователи Facebook также сообщают о мерцании света и внезапных сигналах тревоги перед окончательным выходом из строя.

Samsung: мастера не хотят его ремонтировать

Бренд Samsung имеет одну из худших репутаций на рынке холодильников, если верить отчету портала. Несмотря на инновации, количество судебных исков из-за неисправных контроллеров температуры и льдогенераторов растет. В категории моделей с верхней морозилкой бренд получил скромные 45/100 баллов.

Проблема настолько серьезна, что сервисные мастера массово отказываются ремонтировать эту технику. "Мне пришлось вызвать шестерых мастеров по ремонту бытовой техники, чтобы найти кого-то, кто посмотрит мой холодильник Samsung. Первые пятеро сказали мне, что они не обслуживают Samsung", – делится опытом один покупатель. Морозильные камеры просто перестают работать.

KitchenAid: устаревший дизайн за большие деньги

Модели Side-by-Side от KitchenAid часто выбирают из-за эстетики. Однако Consumer Reports поставил бренду лишь 29 баллов из 100. Пользователи называют эти холодильники слишком шумными и недолговечными.

Особое раздражение вызывает качество внутренних деталей. "Я подтверждаю, что ящики – это мусор, если они не пустые", – написал покупатель через Best Buy. Хуже того, холодильник может внезапно отключить охлаждение. Один из пользователей сообщил, что температура внутри подскочила до +28,8 °C, что делает хранение продуктов опасным.

Dacor: встроенная роскошь с коротким сроком службы

Встраиваемые холодильники Dacor стоят целое состояние. Однако их надежность оценивается лишь в 41 балл из 100. Если такая техника сломается, ремонт становится настоящим кошмаром из-за сложности конструкции.

Владельцы сообщают о постоянных поломках морозильных камер. Это заставляет людей жить в постоянном напряжении.

"Мы вообще перестали оставлять что-либо в морозилке, когда нас не было дома", – признается один из пользователей. Отдельным пунктом идет ужасный сервис.

Один из покупателей на Yelp описал свою ситуацию: "Мой холодильник Dacor вышел из строя 1 ноября 2025 года из-за дефекта герметичной системы – то, что явно покрывается гарантией. Но то, что было дальше, не было поддержкой... Меня просто оставили с моей проблемой".

Аналитики советуют тщательно проверять отзывы о надежности перед покупкой. Красивый корпус часто скрывает серьезные технические просчеты, которые станут очевидными уже в первые месяцы эксплуатации.

Ранее УНИАН публиковал рейтинг лучших холодильников с прицелом на долговечность. Эксперты популярного интернет-издания BGR составили собственный рейтинг.

Вас также могут заинтересовать новости: