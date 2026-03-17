Анастасия Рябоконь

Среди таких признаков – проблемы на фронте, ограничения доступа к интернету и социальным сетям.

Аналитики видят растущие признаки "дворцового переворота" против российского диктатора Владимира Путина. Директор по исследованиям Фонда Казимира Пуласки Рубен Ф. Джонсон в колонке для аналитического портала 1945 оценил, сигнализируют ли об реальной угрозе режиму Путина ухудшение боевой ситуации для российских военных, отключение интернета в Москве и цензура в мессенджере Telegram.

Он пишет, что отсутствие прозрачности в Москве всегда "вызывало безумное распространение слухов и теорий заговора" и ничто так быстро не разжигает спекуляции, как "предположение о том, что готовится дворцовый переворот".

Он напомнил, что в современную эпоху было три попытки свержения российского правительства. Речь идет об августовском перевороте 1991 года с целью отстранения Михаила Горбачева. Восстание против президента Бориса Ельцина в октябре 1993 года и марш на Москву группы Вагнера в июне 2023 года. А в последние дни распространялись слухи о подготовке заговора с целью отстранения Путина. По мнению Джонсона, у этих подозрений есть определенные основания:

"Если в истории современной России когда-либо и был лидер, чье неэффективное управление страной привело бы к его отстранению, то этим лидером был бы Путин".

Он пояснил, что вторжение Путина в Украину привело к худшим боевым провалам московских военных со времен разгрома Красной Армии нацистской Германией. К тому же "разграбление экономики Путиным вызвало значительные сбои и снизило уровень жизни". А худшим аспектом правления Путина аналитик назвал неконтролируемую коррупцию, в том числе в Минобороны армии оккупантов. В частности, по обвинению в создании преступной организации, отмывании денег, хищении и взяточничестве арестовали бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова.

"Но именно слухи о государственном перевороте распространились после сбоев интернета в Москве и блокировки Telegram, которые, якобы, были вызваны опасениями относительно заговора", – пишет автор, приводя сообщения СМИ о том, что заговор организуют лица, близкие к бывшему министру обороны Сергею Шойгу, который сейчас является председателем Совета национальной безопасности России.

Аналитик пишет, что эксперты по России пока не учитывают возможность того, что государственный переворот может произойти изнутри элит Москвы и Санкт-Петербурга. Но он добавил, что ядовитая ситуация с моральным духом в военных рядах и растущая вероятность военного коллапса "не подлежат обсуждению".

Вероятность свержения путинского режима

Напомним, что, по мнению главы парламентского комитета Александра Мережка, в России действительно могут опасаться, что через социальные сети могут координироваться протестные акции, которые приведут к свержению режима. Поэтому власть пытается максимально изолировать собственное население, контролировать информационное пространство и не допустить распространения альтернативных источников информации.

А правозащитница Ольга Романова рассказывала, что с началом полномасштабной агрессии против Украины российские полицейские и представители других силовых ведомств начали бежать на Запад и давать показания против режима.

