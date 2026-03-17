Москва хочет отправить на оккупированные территории Украины почти 114 тыс. россиян, - росСМИ

На оккупированных территориях россияне якобы планируют построить более 13 млн кв. м нового жилья.

Российские власти хотят привлечь на оккупированные территории Украины почти 114 тысяч россиян до 2045 года. Об этом свидетельствуют "планы по развитию" Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, разработанные Внешэкономбанком совместно с Единым институтом пространственного планирования, пишет российское издание "Ведомости".

Отмечается, что россияне разработали 15 генеральных планов и 10 проектов планировки территории для Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Реализация генеральных планов якобы позволит увеличить численность населения на оккупированных территориях Украины на 67 100 человек, а проектов планировки территории - на еще 46 700 человек.

Согласно планам, на оккупированных территориях россияне якобы планируют построить более 13 млн кв. м нового жилья, более 140 детских садов, несколько десятков школ, сотню амбулаторий и поликлиник. Также в планах упоминаются постройка и реконструкция более 3270 км дорог и почти 430 км железнодорожных линий.

Видео дня

Для реализации всех этих проектов россияне планируют привлечь 225 400 человек. Также оккупанты хотят развивать туризм на захваченных территориях, чтобы к 2044 году привлечь до 9,4 млн туристов.

Как выживают люди на оккупированных территориях Украины

Ранее Associated Press писало, что на оккупированных территориях Украины остаются от 3 до 5 миллионов человек, которые живут с перебоями воды, света, тепла и отсутствием качественной медицины. За годы войны с РФ и запустения во многих городах на оккупированных территориях серьезно пострадали коммунальные службы.

В агентстве поделились, что в городе Алчевск Луганской области этой зимой более половины домов остались без тепла. Там было установлено пять пунктов обогрева. А местные коммунальные службы сообщили, что более 60% городских теплосетей находятся в плохом состоянии, но средств на их ремонт нет.

Кроме того, город Северскодонецк (ранее Северодонецк), где до войны проживало около 140 тысяч человек, также подвергся значительным разрушениям. Сейчас там осталось примерно 45 тысяч жителей, из которых в основном это пожилые люди или люди с инвалидностью.

По словам 67-летней женщины, работавшей инженером, которая согласилась говорить анонимно из-за страха преследований, на весь город осталась только одна бригада скорой помощи. Врачи и медицинский персонал приезжают туда по очереди из российских регионов, в частности из российского города Пермь, чтобы работать в местной больнице.

