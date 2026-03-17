Еще одна "закрытая завеса" для россиян.

Искусство оказалось на передовой геополитического противостояния, превращая балетные подмостки в площадку для острых споров. Российскую балерину Светлану Захарову официально исключили из списка участников танцевального гала-концерта в Риме, который должен был состояться в конце этого месяца. Как сообщает Reuters, этот шаг стал очередным этапом в серии дипломатических и культурных конфликтов вокруг присутствия российских артистов в Италии.

Захарова, которая является не только прима-балериной Московского "Большого театра", но и открытой сторонницей Владимира Путина, должна была выйти на сцену в рамках престижного шоу "Les Etoiles" 20–21 марта. Однако вместо света софитов звезда получила "красную карточку" от организаторов.

Администрация гала-концерта объяснила свое решение получением "официальных сообщений, которые подчеркнули символическую ответственность культурных институций в нынешнем контексте".

Организаторы решили перестраховаться, отметив, что существует реальный риск того, что мероприятие будет "неправильно понято или использовано", несмотря на первоначальные надежды на силу искусства как средства связи.

Реакция правительства

Пока премьер-министр Джорджия Мелони непоколебимо держит курс на поддержку Украины, внутри итальянского правительства поднялась волна недовольства. Главным критиком выступил вице-премьер-министр Маттео Сальвини. Лидер партии "Лига", известный своими прошлыми симпатиями к Кремлю, не замедлил с комментарием для радио RTL 102.5.

"Мы должны приложить усилия, чтобы положить конец этой войне. Исключение российских танцоров, художников или спортсменов не решает конфликт, а лишь усложняет его", – заявил Сальвини.

Уважение к украинскому тезке

