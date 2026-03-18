В Иране подтвердили смерть секретаря Совета безопасности Лариджани, который был правой рукой Али Хаменеи

Али Лариджани погиб вместе со своим сыном Мортазой в доме своей дочери в районе Пардис.

В Иране во вторник, 17 марта, подтвердили смерть Али Лариджани, занимавшего пост секретаря Высшего совета национальной безопасности, сообщило информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей Исламской революции (КСИР).

Примечательно, что Лариджани был правой рукой убитого ранее верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи.

По данным, секретарь Высшего совета национальной безопасности погиб в результате атаки военных американских и израильских самолетов вместе с сыном Мортазой, заместителем по вопросам безопасности секретариата Высшего совета нацбезопасности Али Резой Баятом и группой охранников.

Сообщается, что на момент удара Лариджани находился в доме своей дочери в районе Пардис.

Издание Clash Report в Telegram-канале опубликовало видео с последствиями удара по дому, где, вероятно, был убит Лариджани. Здание разрушено до основания.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее во вторник сообщил об уничтожении двух высокопоставленных представителей иранского режима – секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командира внутреннего военизированного формирования "Басидж" Голамреза Сулеймани.

Ранее УНИАН сообщал, что в колонке The New York Times высказано предположение, что через три недели после начала войны против Ирана у президента США Дональда Трампа нет никакого очевидного плана по свержению иранского режима. Подчеркивается, что именно этого и стремится глава Белого дома. В статье добавляется, что если целью Трампа является захват ядерных материалов Ирана, что, по мнению издания, является более скромной целью, то президент США не предложил убедительных идей для ее достижения. Издание отметило, что Трамп не предсказал предполагаемый побочный эффект войны на Ближнем Востоке, в частности, перебои в поставках нефти.

Также мы писали, что глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас призвала США и Израиль прекратить войну с Ираном. Каллас сообщила, что ЕС консультируется с правительствами стран Ближнего Востока о том, как довести конфликт до завершения. Она добавила, что Европа не понимает некоторых действий Соединенных Штатов при Трампе или их целей в Иране. Кроме того, Каллас заявила, что со странами Европы не консультировались перед началом этой войны. Напротив, многие европейцы пытались убедить США и Израиль не начинать эту войну.

Вас также могут заинтересовать новости: