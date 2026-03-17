Новый дрон компании Baykar выглядит действительно мощным беспилотником для нанесения ударов на больших глубинах, с широким функционалом и возможностями.

Турецкая компания Baykar представила новый ударный беспилотник K2, способный наносить удары на расстоянии более 2000 км. Однако, как сообщает портал Defence Express, его высокая цена может стать проблемой.

По обнародованным данным, дрон оснащен боевой частью массой до 200 кг, развивает скорость более 200 км/ч и имеет общую массу около 800 кг. Одной из ключевых особенностей K2, отмечают аналитики, является способность действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы и даже при отсутствии сигнала спутниковой навигации. В таком случае он может ориентироваться по рельефу местности, вероятно, с помощью оптических систем в подвесном контейнере.

Кроме того, беспилотник может работать в составе группы – в так называемом "рое", сохраняя формацию с другими аппаратами. Запуск возможен с коротких, неподготовленных взлетных полос. Также, судя по видеоматериалам, K2 потенциально способен поражать даже воздушные цели путем прямого столкновения.

В отличие от большинства дальнобойных дронов, K2 не обязательно является одноразовым. Его могут использовать как многоразовый ударный аппарат – с возможностью сброса боеприпасов и возвращения на базу.

"Турецкий K2 – это не просто одноразовый дрон для атаки в один конец. Он может использоваться и как многоразовый ударный беспилотник, сбрасывающий боеприпасы на цель и возвращающийся обратно. Передняя стойка шасси, как и у Bayrakter TB2, складная, а двигатель расположен в задней части", – сообщают эксперты.

Впрочем, по их мнению, значительные габариты могут быть его слабым местом: размах крыльев составляет около 10 метров, а длина – более 5 метров, что снижает уровень малозаметности.

Для сравнения, украинский беспилотник Ан-196 "Лютый" имеет меньшие размеры – размах крыльев 6,7 м и длину 4,4 м. Его масса составляет около 300 кг, однако и боевая часть значительно меньше – примерно 75 кг.

В то же время K2 выглядит как более мощная платформа для глубоких ударов с более широким функционалом. Он также оснащен антенной спутниковой связи, что потенциально позволяет управлять им на большом расстоянии и точно наводить даже на движущиеся цели – подобно украинскому дрону FP-2 средней дальности.

В то же время ключевым фактором остается цена. Официально ее пока не разглашают, однако, вероятно, K2 будет дороже украинских аналогов, таких как FP-1 (ориентировочно 55 тысяч долларов) или тот же Ан-196 "Лютый".

Эксперты отмечают, что эффективность дальнобойных дронов в значительной степени зависит от их дешевизны и возможности массового производства. Именно поэтому многие такие аппараты создают как одноразовые – для одного полета.

В случае с K2 сложная конструкция и наличие дорогостоящих систем могут затруднить его массовое производство, предполагают специалисты.

"Однако стоит отметить, что это лишь предположение, основанное на имеющейся информации о K2. На самом деле вполне может оказаться, что K2 способны производить в больших количествах, а стоимость ниже, чем считалось, поэтому стоит ожидать дополнительных подробностей об этом беспилотнике от компании", – добавляют в Defence Express.

