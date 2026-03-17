Доллар продолжает падать: Нацбанк установил официальный курс валют на 18 марта

Национальный банк Украины установил на среду, 18 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,95 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 13 копеек.

Согласно данным на сайте НБУ, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,64 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,97/44,00 грн/долл., а единой европейской валюты – 50,68/50,70 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 17 марта снизился на 15 копеек и составил 44,20 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составил 50,90 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,60 гривни, а евро – по курсу 49,90 гривни за единицу иностранной валюты.

При этом доллар США на мировом рынке укрепляется на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке, которая ухудшает настроения инвесторов и подталкивает их к "тихим гаваням". С конца февраля, с момента вспышки конфликта на Ближнем Востоке, индекс доллара вырос примерно на 2,5%.

