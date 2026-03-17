Разработчик ракет 'Фламинго' строит химический завод в ЕС: почему это важная новость

Украинская компания Fire Point планирует запустить производство твердого ракетного топлива на собственном заводе в Дании в 2026 году. По словам CEO и CTO компании Ирины Терех, сейчас компания находится в процессе строительства и получения всех необходимых разрешений на запуск производства: экология, управление отходами и прочее.

"Это оказалось немного сложнее, чем делать это в Украине, но и не так ужасно, как я думала. Для европейской системы это также вызов – адаптироваться к темпам жизни в военное время, к которым мы привыкли в Украине. Поэтому мы надеемся на открытие первой очереди завода уже в 2026 году, а основной очереди – скорее всего, уже в следующем", – сказала она в интервью изданию Defender Media.

Терех рассказала, что на заводе будут производить ракетные двигатели, то есть ракетное топливо, корпуса, стыковочные запчасти к другим частям ракеты.

"Важно понимать, что мы открываем химический завод в самой экологичной части Европы. Это первая украинская инвестиция такого рода: это химический завод, опасные материалы, это оборонная промышленность. Очень многое происходит впервые, поэтому, конечно, не все идет гладко. Это не то же самое, что открыть линию по сборке FPV-дронов. Немного сложнее, но это не значит, что невозможно", – подчеркнула она.

Fire Point – другие разработки компании

Как сообщал УНИАН, Fire Point создала версию дрона FP-1 для перехвата воздушных целей. Терех отметила, что компания не выпускает дроны-перехватчики, но есть комбинированный проект, где используется платформа FP-1 в качестве носителя для таких БПЛА.

Также есть версии FP-1, оснащенные пулеметами и зенитным оружием – они тоже выполняют функции перехватчиков вражеских БПЛА.

Также мы рассказывали, что общего и отличного между украинской ракетой FP-7 и ATACMS. В частности, известно, что все детали украинская компания полностью изготавливает сама, начиная от двигателей и заканчивая полетным контроллером. То есть она полностью зависит от наших производственных возможностей.

