ВПК может бронировать специалистов, находящихся в розыске ТЦК на 45 дней, – Минобороны

Эти изменения позволяют военным предприятиям временно сохранять персонал.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса могут временно, на 45 дней, бронировать специалистов с неурегулированным статусом. Этим лицам необходимо урегулировать вопрос военного учета. Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины.

"Предприятия, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других воинских формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса, теперь могут временно бронировать работников с неурегулированным статусом воинского учета – до 45 дней – через портал "Дія", – отмечается в сообщении.

Как пояснили в оборонном ведомстве, цель состоит в том, чтобы дать оборонным предприятиям возможность быстрее привлекать нужных специалистов, которые могут приносить пользу фронту.

В частности, такое бронирование действует временно.

"В этот период работник должен обновить свои данные и урегулировать вопросы военного учета", – говорится в сообщении.

Алгоритм действий для бронирования

Сначала предприятие подает заявку через портал "Дия".

Далее система проверяет данные работника и то, получал ли он временное бронирование в течение года.

"Важно: для этого работник должен состоять на воинском учете", – отметили в Минобороны.

Поэтому, если условия выполнены, оформляется временная отсрочка.

"После того, как работник урегулирует свой статус военного учета, работодатель сможет оформить стандартное бронирование", – пояснили в ведомстве.

При этом порядок определения статуса критически важных предприятий не изменился.

Обновления в "Дия"

Как сообщал УНИАН, недавно в государственном мобильном приложении "Дія" появились обновленные правила бронирования работников для критически важных предприятий. Специалисты теперь могут приступить к работе, даже если их статус еще не урегулирован.

