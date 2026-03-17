США намерены использовать мирные переговоры по Украине для противодействия Китаю, – Politico

Эксперты полагают, что у этого плана США мало шансов на успех, пока у власти находятся нынешние лидеры России и Китая.

Президент Дональд Трамп часто вызывал разочарование у европейских союзников своими откровенными призывами к президенту России Владимиру Путину и резкими высказываниями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

Издание не исключает, что за этим кажущимся дисбалансом стоит долгосрочная стратегическая цель – противодействие Китаю.

"Администрация Трампа считает, что создание стимулов для России с целью прекращения войны в Украине, экономическое потепление в отношениях с ней и привлечение американских инвестиций могут в конечном итоге сместить глобальный порядок в сторону от Китая", – говорится в статье.

Видео дня

По мнению издания, это рискованный шаг, который вызывает беспокойство у украинцев. В то же время это указывает на то, что администрация Трампа убеждена, что самой большой геополитической угрозой для Соединенных Штатов и Запада является Китай, а не Россия Путина.

"Хотя противодействие Китаю – не единственная причина, по которой администрация стремится к перемирию, это помогает объяснить, почему после более чем 15 месяцев безрезультатных переговоров и многочисленных угроз уйти с переговоров команда президента – специальный посланник Стив Виткофф и зять Джаред Кушнер – продолжает искать прорыв", – отмечает издание.

Представитель администрации Трампа на условиях анонимности рассказал изданию, что поиск "пути к более тесному сотрудничеству с Россией" может создать "иной баланс сил в отношениях с Китаем, что может оказаться очень, очень выгодным".

В публикации подчеркивается, что о намерении администрации США использовать мирные переговоры по Украине для противодействия Китаю ранее не сообщалось.

Более того, по мнению экспертов, этот план имеет мало шансов на успех – по крайней мере до тех пор, пока Путин и китайский лидер Си Цзиньпин остаются у власти.

"У нас уже были такие попытки в прошлом, и они ни к чему не привели. Германия проводила (Остполитику, политику Германии в отношении Востока, – прим. ред.), и теперь Россия ведет самую кровавую войну в Европе", – отметил украинский чиновник.

Комментируя попытку расколоть Россию и Китай, он добавил, что обе страны "имеют одну общую черту, которую невозможно преодолеть – они ненавидят США как символ демократии".

Россия и Китай: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что конгрессмен-республиканец Майкл Макколл назвал ошибкой президента США Дональда Трампа решение об ослаблении санкций против российской нефти, несмотря на то, что Россия помогает Ирану атаковать военные базы США. По мнению Макколла, ослабление санкций против России продлится недолго. Многочисленные источники CNN указывают на то, что Россия и Иран систематически обмениваются данными. В частности, Москва указывает цели, а Тегеран готовит удары.

Также мы писали, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил информацию о том, что Россия и Китай оказывают его стране помощь различными способами, в частности в рамках "военного сотрудничества". Аракчи отметил, что "в прошлом мы тесно сотрудничали, и это сотрудничество продолжается до сих пор". По его словам, у Ирана сложились хорошие отношения с этими странами в политической, экономической и военной сферах. Известно, что Иран поставлял России "Шахеды", которыми страна-агрессор атакует Украину. Сейчас Россия уже самостоятельно производит эти беспилотники.

