Все более очевидным становится тот факт, что президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана, не разработав четкой стратегии. Как говорится в колонке редакционной коллегии газеты The New York Times, спустя три недели после начала войны у Трампа нет очевидного плана по свержению иранского режима, к чему, по его словам, он стремится.
"Если его цель скромнее, например, захват ядерных материалов Ирана, он не предложил убедительных идей для ее достижения", – добавили авторы.
Также они отметили, что Трамп не предвидел предполагаемого побочного эффекта войны на Ближнем Востоке: перебоев в поставках нефти, что привело к резкому росту цен и ухудшило состояние мировой экономики.
Отмечается, что Трамп был прав в отношении Ирана в нескольких аспектах: "Правительство Ирана чрезвычайно опасно, поскольку десятилетиями угнетало собственный народ, спонсировало терроризм, пыталось уничтожить Израиль, превратило Ливан в провальное государство, защищало ужасный режим в Сирии и продолжало развивать ядерную программу".
Однако с началом войны стали очевидны три стратегические проблемы.
Во-первых, Трамп повторил ошибку американских президентов, которую они совершили в Афганистане, Ираке, Вьетнаме и даже в Иране в 1950-х годах, – он полагал, что "смену режима будет легче осуществить и поддерживать, чем это будет на самом деле". Авторы напомнили, что одна воздушная сила почти никогда не свергает правительство, и только наземные войска могут захватить инструменты государственной власти и установить нового лидера.
Во-вторых, остается непонятным, как США достигнут решающей цели: гарантировать, что Иран не станет ядерной державой:
"Запасы высокообогащенного урана остаются целыми и находятся в туннельном комплексе под горами вблизи города Исфахан. Если война закончится сохранением этих запасов Ираном, у него будет путь к созданию бомбы. Военные унижения, которые он испытал в течение последних нескольких лет, стимулируют его сделать последние шаги к созданию оружия, чего он раньше не делал".
Третья проблема касается мировой экономики. Войны на Ближнем Востоке печально известны тем, что вызывают экономические потрясения, повышая цены на нефть. У Ирана был очевидный способ повторить эту схему, ограничивая движение судов в Ормузском проливе. Цена на нефть с тех пор подскочила более чем на 40 процентов. Чтобы преодолеть это, Трамп временно отменил нефтяные санкции против России, что является "подарком врагу". В течение выходных он обратился к Великобритании, Франции, Японии, Южной Корее – союзникам, которых он годами презирал – и даже Китаю с просьбой направить военно-морские силы для защиты пролива. Однако пока не получил согласия.
"Война неопределенна, и остается возможным, что любая из этих проблем начнет выглядеть менее серьезной в ближайшие недели. Возможно, каким-то образом появится иранская оппозиция, и нынешний режим распадется так же быстро, как это сделало правительство Асада в Сирии в конце 2024 года. Возможно, спецподразделения вывезут обогащенный уран без потерь. Возможно, американские военные будут сотрудничать с союзниками, чтобы вновь открыть Ормузский пролив", – предположили благоприятное развитие событий авторы.
Однако они добавили, что первые недели этой войны "не внушают доверия".
"Они намекают на то, что закулисное планирование в Белом доме могло быть столь же безрассудным, как и публичное поведение Трампа. Он не обращался за одобрением Конгресса на войну, как того требует Конституция. Он не планировал войну совместно с союзниками в Европе или Восточной Азии. Он предлагал американскому народу лишь поверхностные обоснования для войны", – пояснила редакционная коллегия.
