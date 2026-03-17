Начав три недели назад войну на Ближнем Востоке, Трамп до сих пор не представил обществеству четкой стратегии ее завершения.

Все более очевидным становится тот факт, что президент США Дональд Трамп начал войну против Ирана, не разработав четкой стратегии. Как говорится в колонке редакционной коллегии газеты The New York Times, спустя три недели после начала войны у Трампа нет очевидного плана по свержению иранского режима, к чему, по его словам, он стремится.

"Если его цель скромнее, например, захват ядерных материалов Ирана, он не предложил убедительных идей для ее достижения", – добавили авторы.

Также они отметили, что Трамп не предвидел предполагаемого побочного эффекта войны на Ближнем Востоке: перебоев в поставках нефти, что привело к резкому росту цен и ухудшило состояние мировой экономики.

Отмечается, что Трамп был прав в отношении Ирана в нескольких аспектах: "Правительство Ирана чрезвычайно опасно, поскольку десятилетиями угнетало собственный народ, спонсировало терроризм, пыталось уничтожить Израиль, превратило Ливан в провальное государство, защищало ужасный режим в Сирии и продолжало развивать ядерную программу".

Однако с началом войны стали очевидны три стратегические проблемы.

Во-первых, Трамп повторил ошибку американских президентов, которую они совершили в Афганистане, Ираке, Вьетнаме и даже в Иране в 1950-х годах, – он полагал, что "смену режима будет легче осуществить и поддерживать, чем это будет на самом деле". Авторы напомнили, что одна воздушная сила почти никогда не свергает правительство, и только наземные войска могут захватить инструменты государственной власти и установить нового лидера.

Во-вторых, остается непонятным, как США достигнут решающей цели: гарантировать, что Иран не станет ядерной державой:

"Запасы высокообогащенного урана остаются целыми и находятся в туннельном комплексе под горами вблизи города Исфахан. Если война закончится сохранением этих запасов Ираном, у него будет путь к созданию бомбы. Военные унижения, которые он испытал в течение последних нескольких лет, стимулируют его сделать последние шаги к созданию оружия, чего он раньше не делал".

Третья проблема касается мировой экономики. Войны на Ближнем Востоке печально известны тем, что вызывают экономические потрясения, повышая цены на нефть. У Ирана был очевидный способ повторить эту схему, ограничивая движение судов в Ормузском проливе. Цена на нефть с тех пор подскочила более чем на 40 процентов. Чтобы преодолеть это, Трамп временно отменил нефтяные санкции против России, что является "подарком врагу". В течение выходных он обратился к Великобритании, Франции, Японии, Южной Корее – союзникам, которых он годами презирал – и даже Китаю с просьбой направить военно-морские силы для защиты пролива. Однако пока не получил согласия.

"Война неопределенна, и остается возможным, что любая из этих проблем начнет выглядеть менее серьезной в ближайшие недели. Возможно, каким-то образом появится иранская оппозиция, и нынешний режим распадется так же быстро, как это сделало правительство Асада в Сирии в конце 2024 года. Возможно, спецподразделения вывезут обогащенный уран без потерь. Возможно, американские военные будут сотрудничать с союзниками, чтобы вновь открыть Ормузский пролив", – предположили благоприятное развитие событий авторы.

Однако они добавили, что первые недели этой войны "не внушают доверия".

"Они намекают на то, что закулисное планирование в Белом доме могло быть столь же безрассудным, как и публичное поведение Трампа. Он не обращался за одобрением Конгресса на войну, как того требует Конституция. Он не планировал войну совместно с союзниками в Европе или Восточной Азии. Он предлагал американскому народу лишь поверхностные обоснования для войны", – пояснила редакционная коллегия.

Громкая отставка из-за войны в Иране

Как писал УНИАН, директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку из-за несогласия с войной против Ирана. Он отметил, что Иран не представлял непосредственной угрозы для США, и поэтому он не может поддерживать войну.

