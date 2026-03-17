Море не имеющее берегов: ученые обнаружили уникальную природную аномалию

Загадочный участок Атлантики бросает вызов законам географии и становится ключом к пониманию климатических изменений на планете.

Ученые утверждают, что на Земле есть одно море, которое не соприкасается с сушей, и это потому, что у него нет берега, пишет издание Earth.com

По данным исследователей, в Атлантическом океане существует участок спокойной воды, окруженный быстрыми течениями, расположенный примерно в 590 милях к востоку от Флориды. Это – Саргассово море. Вместо песчаных или скалистых берегов его границы формируют четыре мощных океанических течения: Североатлантическое, Канарское, Северное экваториальное и Антильское.

"Плавающий лес" посреди вод

Поверхность этого моря покрыта золотисто-коричневыми водорослями под названием Sargassum. Именно они дали название региону. Это не просто растения, а настоящие "острова среды обитания".

Видео дня

Исследователи насчитали более 100 видов беспозвоночных, обитающих в этих водорослях. Там прячутся молодые морские черепахи, патрулируют акулы и нерестятся угри, которые преодолевают почти 5000 километров из рек Индианы, чтобы дать жизнь новому поколению.

Климатический двигатель планеты

Саргассово море функционирует как гигантский конвейер. Сезонные колебания температуры от 18 °C зимой до 30 °C летом стимулируют перемешивание вод, что помогает распределять тепло по всей Атлантике и влияет на погоду на обоих континентах. Кроме того, планктон здесь активно поглощает углекислый газ, удерживая его на морском дне.

Мусорная ловушка и угрозы

Несмотря на свою уникальность, "идеальное озеро" Жюля Верна сегодня находится под угрозой. Течения, формирующие море, действуют как гигантский водосток, затягивая сюда пластиковый мусор. По оценкам, на каждом квадратном километре акватории плавает около 200 000 фрагментов отходов.

"Океан сейчас самый теплый за последние миллионы лет. Это меняет то, где будет идти дождь, а где – нет", – пояснил Николас Бейтс, химический океанограф из Бермудского института океанических наук.

С 1980-х годов температура воды в море поднялась на 1°C, что мешает вертикальному перемешиванию слоев океана, лишая планктон питательных веществ, а глубины – кислорода.

Созданная в 2014 году Комиссия по Саргассовому морю призывает к ограничению судоходства в районах плотного скопления водорослей и расширению зон охраны. Ученые подчеркивают: если мы потеряем этот "плавучий лес", это разрушит миграционные пути китов и угрей, а климатические последствия ощутит вся планета.

Обитатели глубин

