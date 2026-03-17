'Нет нефти – нет денег': Орбан сделал заявление по поводу кредита ЕС для Украины

Премьер-министр Венгрии в очередной раз обвинил Украину во вмешательстве в выборы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не изменит свою позицию и не разблокирует кредит ЕС на 90 миллиардов евро для Украины, пока транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" не будет возобновлен. Так он отреагировал в соцсети X на сообщение о том, что Европа поможет Украине с ремонтом поврежденного трубопровода.

"Нет нефти – нет денег. Несколько минут назад я обсуждал украинскую нефтяную блокаду с президентом Европейского Совета и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Я сказал ему, что позиция Венгрии неизменна. Если президент Зеленский хочет получить свои деньги из Брюсселя, он должен открыть нефтепровод "Дружба", – сказал он.

Орбан добавил, что Украина якобы не приняла венгерских инспекторов, которые приезжали с целью проверки трубопровода. Он также обвинил Киев во вмешательстве в венгерские выборы:

Видео дня

"Украинцы открыто говорят, что не намерены пропускать дешевую российскую нефть в Венгрию. Я вижу, что вся нефтяная блокада используется просто для того, чтобы вмешаться в венгерские выборы на стороне партии "Тиса"".

В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал немедленно снять то, что он назвал "нефтяной блокадой" его страны. Он заявил, что виной всему – "политическая игра" между Киевом и Брюсселем.

"Спустя почти 50 дней Европейская комиссия заметила, что два государства-члена (Словакия и Венгрия, – УНИАН) находятся под нефтяной блокадой со стороны Украины, и теперь обещает решить эту ситуацию. Не дайте себя обмануть. Это политическая игра. Каждый шаг был согласован между Киевом и Брюсселем. Не будем делать вид, что Урсула фон дер Ляйен решает проблему, о которой раньше не знала. Мы призываем Владимира Зеленского и Урсулу фон дер Ляйен прекратить этот политический театр. Нефтяную блокаду против Венгрии необходимо немедленно снять", – отметил венгерский министр в соцсети Х.

Ситуация с поставками нефти по нефтепроводу "Дружба"

В январе Россия нанесла удар по нефтепроводу "Дружба", что привело к остановке транзита российской нефти в Венгрию и Словакию. В результате атаки вспыхнул пожар на резервуаре для хранения нефти. В момент удара там находилось 25 тысяч кубометров нефти, часть которой закачалась в трубу, что привело к повреждению части внутреннего оборудования нефтепровода.

В то же время Венгрия и Словакия обвинили Украину в затягивании ремонта трубопровода, ставя под сомнение масштаб повреждений. Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возобновление работы нефтепровода "Дружба", по сути, не отличается от снятия санкций с россиян.

Президент Европейского совета Антонио Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с совместным заявлением, согласно которому ЕС предоставит Украине техническую поддержку и финансирование для восстановления трубопровода.

В свою очередь, Зеленский в письме к европейским лидерам отметил, что транзит может быть возобновлен через полтора месяца.

