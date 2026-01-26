Пенсии в Украине планируют существенно повысить: министр рассказал, о какой сумме идет речь

Именно такая сумма, считает Улютин, способна обеспечить другой уровень жизни.

Пенсия в Украине для трети получателей вырастет до 6 тысяч гривень. Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин в интервью РБК-Украина.

"Мы меньше, чем 6 тысяч, платить никому не будем. Для людей в солидарной системе. Для большого пласта бюджетников, тех, кто долго работал на работах, где государство не платит высоких зарплат, они получат рост. Это значительное количество людей – треть пенсионеров", – сообщил Улютин.

Что касается сроков, то чиновник отметил, что сейчас соответствующий законопроект должны финализировать в министерстве. После этого его ждет согласование на уровне Кабмина и партнерами.

По мнению Улютина, повышение пенсий необходимо государству и будет экономически выгодным для бюджета.

"Без реформы мы все равно придем к определенному коллапсу социальной системы. Если человек получает 4 тысячи гривень пенсии, то это гарантированно, что он становится потребителем дополнительных социальных выплат – субсидии и т.д. И эти выплаты по факту тянут в комплексе ресурса больше или столько же, сколько ему должно было бы выплачиваться в виде более-менее приемлемой пенсии", – считает министр.

Чиновник отметил, что если пенсионер вместо 4 тысяч будет получать 6 тысяч гривень, такая выплата сможет обеспечить ему другое качество жизни, возможность получать медикаменты и уменьшить потребности в субсидиях. Деньги на повышение пенсий в Украине есть, заверил Улютин.

"На сегодняшний день Пенсионный фонд перестал быть дефицитным, исходя из нескольких причин. Первое – это чрезвычайно высокие взносы со стороны военнослужащих. Денежное обеспечение у них высокое, поэтому высоки выплаты ЕСВ. У нас есть значительный ресурс, чтобы выплачивать пенсию на том же уровне без дополнительной необходимости вливания средств из государственного бюджета", – подытожил министр.

По данным Пенсионного фонда, с 1 января 2026 года минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем составляет 2 595 грн.

Ранее министр соцполитики Денис Улютин сообщил о планах правительства ввести в Украине пенсионную реформу, при которой граждане получали бы не одну пенсию, как сейчас, а сразу три.

Сейчас пенсию в Украине получают 10,2 миллиона граждан. С начала полномасштабного вторжения это число уменьшилось на 600 тысяч человек. Количество получателей различного вида социальной помощи от государства в целом составляет около 15 миллионов человек.

