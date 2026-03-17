Вышел первый трейлер фильма 'Дюна: Часть третья' с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном

Действия разворачиваются спустя 17 лет после событий второго фильма.

Появился первый тизер-трейлер фильма "Дюна: Часть третья", премьера которого состоится 18 декабря 2026 года. В картине компаний Warner Bros. и Legendary снова появятся Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью и Хавьер Бардем, а среди новых участников актерского состава значатся Роберт Паттинсон и Аня Тейлор-Джой.

Трейлер фильма, действие которого происходит через 17 лет после событий "Дюны: Часть вторая", открывается вопросом Чани (Зендея) к Полу (Шаламе): "Если у нас будет девочка, как мы ее назовем?". Если это будет мальчик, она говорит, что они должны назвать его Лето (в честь герцога Лето Атрейдеса, отца Пола), потому что тогда "у него будет мудрость его деда".

Затем, среди сцен ожесточенных сражений, согласно описанию Deadline, мы видим персонажа нового участника актерского состава Паттинсона – Скиталу с его платиновой блондинистой стрижкой "ежик".

Пол, который теперь также носит короткую стрижку, вбегает на вершину постамента высоко над огромной ликующей толпой. Затем мы видим его лицом к лицу с противником в пустыне. "Я не боюсь умереть", – слышим мы его закадровый голос, пока он сжимает кинжал, – "но я не должен умирать сейчас". В финальном клипе Чани собирается с духом и бежит навстречу невидимому противнику.

Что известно о франшизе "Дюна"

"Дюна" – это обширная многоформатная научно-фантастическая вселенная Legendary, основанная на серии романов Фрэнка Герберта, удостоенных премии "Хьюго". Коллекция уже включила в себя два художественных фильма: "Дюна: Часть первая" 2021 года и "Дюну: Часть вторая" 2024 года, которые в совокупности заработали 1,12 миллиарда долларов в мировом прокате и получили восемь премий "Оскар" из 15 номинаций, включая номинации на "Лучший фильм" для обеих частей.

Дени Вильнев срежиссировал все три картины, которые он адаптировал вместе со сценаристом Джоном Спэйтсом.

Самым свежим дополнением к этой вселенной является телесериал-приквел "Дюна: Пророчество" от сценариста и продюсера "Остаться в живых" Элисон Шапкер, действие которого происходит за 10 000 лет до возвышения Пола Атрейдеса. Премьера сериала состоялась на каналах HBO и Max в ноябре.

