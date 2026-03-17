Самые экологичные города планеты: опубликован новый мировой рейтинг

Аналитики оценивали города по ряду критериев, связанных с экологией и устойчивым развитием.

Составлен рейтинг самых экологичных городов мира, сообщает британское издание Daily Mail. Аналитики оценивали города по ряду критериев, связанных с экологией и устойчивым развитием, таких как: количество парков и зеленых зон, качество воздуха, доступность общественного транспорта, уровень выбросов и экологическая политика местных властей.

Столица Норвегии, Осло, оказалась самым экологически чистым городом в мире. Тут проживает более 724 тысяч человек, но при этом здесь достаточно места для зеленых насаждений и 95% местных жителей живут всего в 300 метрах от зеленых зон. Осло давно считается одним из лидеров экологической политики: здесь активно развивают электротранспорт, сокращают автомобильное движение в центре и инвестируют в зеленую инфраструктуру.

На втором месте оказался Вильнюс – столица Литвы, а третью позицию занял Хельсинки в Финляндии. Также в десятку вошла столица Австрии – Вена, которая регулярно занимает высокие места в экологических и урбанистических рейтингах.

В список попали и города за пределами Европы – например, столица Австралии Канберра и крупнейший город страны Сидней.

Полный рейтинг десяти самых экологичных городов мира выглядит так:

Осло (Норвегия) Вильнюс (Литва) Хельсинки (Финляндия) Вена (Австрия) Канберра (Австралия) Сидней (Австралия) Стокгольм (Швеция) Сингапур (Сингапур) Рединг (Великобритания) Мюнхен (Германия)

Эксперты отмечают, что большинство городов из рейтинга активно инвестируют в развитие зеленых зон, экологичный транспорт и программы сокращения выбросов, что делает их одними из самых комфортных для жизни.

Эксперты подчеркивают, что подобные рейтинги отражают растущую конкуренцию между городами за статус экологически ответственных мегаполисов. Многие муниципалитеты активно внедряют "зеленые" технологии, развивают общественный транспорт и увеличивают площади парков, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду.

