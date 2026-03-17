В Польше ответили, готовы ли отправить свои войска в Иран

Позиция страны касается наземных, воздушных и морских сил Польши.

Польша не будет направлять войска в Иран, поскольку конфликт напрямую не влияет на ее безопасность.

Как сообщает Reuters, об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Он добавил, что Соединенные Штаты Америки и другие государства понимают решение Варшавы.

"Правительство Польши не планирует никакой отправки в Иран, и это не вызывает сомнений у наших союзников", – сказал Туск.

Он отметил, что это касается наземных, воздушных и морских сил Польши.

Туск сказал, что обеспечение безопасности Балтийского моря остается главным элементом польской стратегии.

Призыв Трампа по поводу Ормузского пролива: позиция союзников США

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп на выходных призвал союзников помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива, поскольку иранские силы продолжают атаки на жизненно важный водный путь.

Великобритания и Германия отказали президенту США в помощи по разблокированию Ормузского пролива.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибэнд заявил, что правительство "интенсивно изучает" возможности восстановления работы пролива, но отказался давать обязательства.

"Пока эта война продолжается, не будет никакого участия, даже в попытках сохранить Ормузский пролив открытым военными средствами", – заявил представитель правительства Германии.

Он также подчеркнул, что война в Иране не имеет ничего общего с альянсом НАТО.

В то же время представитель правительства Китая не ответил на вопрос о просьбе Трампа о помощи в разблокировании Ормузского пролива.

Вас также могут заинтересовать новости: