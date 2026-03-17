Таня Поляковская

Эксперты Национальной академии наук призывают не воспринимать эту ситуацию как приговор.

Предприниматели отмечают нехватку специалистов во целом ряде рабочих профессий, но это не является приговором, заявил доктор экономических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Сергей Кораблин.

Отвечая на вопрос о том, о каком росте ВВП можно говорить, если миллионы украинцев не вернутся из-за рубежа, он в интервью "РБК-Украина" отметил, что демографы считают, что численность населения планеты может не превысить 10,3 миллиарда человек из-за начала его сокращения через 50–60 лет.

"Речь идет о демографическом переходе, когда количество умерших начнет превышать количество рождающихся. Этот прогноз не выглядит нереалистичным, учитывая устойчивое снижение темпов прироста населения планеты и его старение", – сказал Кораблин.

По его словам, в Украине эти тенденции усугубляются эмиграцией, которая сначала имела экономические корни, а сейчас – связанные с безопасностью.

Эксперт отметил, что согласно данным ООН, из Украины за время большой войны выехало почти 6 миллионов человек, львиная доля которых имеет временную защиту в Европейском Союзе.

В то же время опросы свидетельствуют о сокращении количества тех, кто планирует вернуться в Украину. По разным оценкам, их уже меньше половины.

"Повлияет ли это на состояние экономики? Безусловно. Предприниматели уже отмечают нехватку специалистов во целом ряде рабочих профессий. Является ли это приговором? Нет", – сказал Кораблин.

По его словам, в случае устойчивого послевоенного роста условия жизни и труда будут улучшаться. Это будет стимулировать часть людей к возвращению. Украина также станет более привлекательной для граждан других стран, многие из которых не покидают ее даже во время войны.

"Сейчас много пишут об обратной волне поляков, которые возвращаются в Польшу после многих лет работы в странах "старой Европы". Может ли это со временем произойти в Украине? Да. Почему нет? По крайней мере, объективных причин, чтобы это было в принципе невозможно, нет. Главное – условия жизни, которые мы сможем для себя наладить. В конце концов, именно ради этого украинцы сегодня и воюют", – подчеркнул эксперт.

Потеря будущих поколений - что известно

Как сообщалось, ранее Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи НАН Украины заявил, что решение о разрешении мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу может плохо отразиться на демографической ситуации в Украине.

Эксперт пояснил, что эти ребята вряд ли вернутся в Украину. В то же время со временем эти молодые люди могли бы создать семью, у них родились бы дети, но они уехали за границу. Таким образом, это демографические потери, не только потому, что они уехали, но и потому, что это потери в воспроизводстве будущих поколений.

Другой эксперт сказал, что 12-14% украинцев заявляют, что хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, при условии, что границы открыты и такая возможность есть.

