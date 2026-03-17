Предприниматели отмечают нехватку специалистов во целом ряде рабочих профессий, но это не является приговором, заявил доктор экономических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Сергей Кораблин.
Отвечая на вопрос о том, о каком росте ВВП можно говорить, если миллионы украинцев не вернутся из-за рубежа, он в интервью "РБК-Украина" отметил, что демографы считают, что численность населения планеты может не превысить 10,3 миллиарда человек из-за начала его сокращения через 50–60 лет.
"Речь идет о демографическом переходе, когда количество умерших начнет превышать количество рождающихся. Этот прогноз не выглядит нереалистичным, учитывая устойчивое снижение темпов прироста населения планеты и его старение", – сказал Кораблин.
По его словам, в Украине эти тенденции усугубляются эмиграцией, которая сначала имела экономические корни, а сейчас – связанные с безопасностью.
Эксперт отметил, что согласно данным ООН, из Украины за время большой войны выехало почти 6 миллионов человек, львиная доля которых имеет временную защиту в Европейском Союзе.
В то же время опросы свидетельствуют о сокращении количества тех, кто планирует вернуться в Украину. По разным оценкам, их уже меньше половины.
"Повлияет ли это на состояние экономики? Безусловно. Предприниматели уже отмечают нехватку специалистов во целом ряде рабочих профессий. Является ли это приговором? Нет", – сказал Кораблин.
По его словам, в случае устойчивого послевоенного роста условия жизни и труда будут улучшаться. Это будет стимулировать часть людей к возвращению. Украина также станет более привлекательной для граждан других стран, многие из которых не покидают ее даже во время войны.
"Сейчас много пишут об обратной волне поляков, которые возвращаются в Польшу после многих лет работы в странах "старой Европы". Может ли это со временем произойти в Украине? Да. Почему нет? По крайней мере, объективных причин, чтобы это было в принципе невозможно, нет. Главное – условия жизни, которые мы сможем для себя наладить. В конце концов, именно ради этого украинцы сегодня и воюют", – подчеркнул эксперт.
Потеря будущих поколений - что известно
Как сообщалось, ранее Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи НАН Украины заявил, что решение о разрешении мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу может плохо отразиться на демографической ситуации в Украине.
Эксперт пояснил, что эти ребята вряд ли вернутся в Украину. В то же время со временем эти молодые люди могли бы создать семью, у них родились бы дети, но они уехали за границу. Таким образом, это демографические потери, не только потому, что они уехали, но и потому, что это потери в воспроизводстве будущих поколений.
Другой эксперт сказал, что 12-14% украинцев заявляют, что хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства, при условии, что границы открыты и такая возможность есть.