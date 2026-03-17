Возле ЧАЭС тетерева начали демонстрационные ритуалы: исследователи объяснили, что происходит

Каждый из "кавалеров" стремится занять лучшее место на току и распускает хвост.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике начали собираться небольшие группы тетеревов, которые исполняют своеобразные брачные песни и демонстрационные ритуалы. Об этом сообщили специалисты учреждения.

"Как только в воздухе начинает ощущаться дыхание весны, в лесах и на болотах начинается один из самых интересных природных "концертов". На открытых полянах собираются небольшие группы тетеревов (до 10-12 самцов), которые начинают активно токовать - исполнять своеобразные брачные песни и демонстрационные ритуалы", - рассказали исследователи.

Каждый из "кавалеров", объясняют ученые, пытается занять лучшее место на токовище, распускает хвост, опускает крылья и издает характерные звуки, похожие на бормотание и шипение.

Как добавляют в заповеднике, такие "танцы" нередко перерастают в демонстрационные стычки за внимание самок, а когда самки выбирают партнера и садятся на гнезда, активность токования постепенно уменьшается. В то же время иногда голоса отдельных самцов можно услышать даже в конце мая.

Как писал УНИАН, белый аист преодолевает тысячи километров, чтобы добраться домой, в том числе на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, где эти птицы также обитают. Как говорят специалисты, появление аиста в небе - словно весть об окончательном приходе весны. В большинстве регионов Украины они появляются во второй половине марта - первой половине апреля, с пиком около 19 марта. Именно этот день считают символической датой их возвращения.

